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U 79. GODINI

Preminula Milena Zupančič, velika zvijezda slovenske i jugoslavenske kinematografije

Piše Dora Pek,
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Preminula Milena Zupančič, velika zvijezda slovenske i jugoslavenske kinematografije
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Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
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Publika diljem bivše Jugoslavije pamti je po brojnim filmskim i kazališnim ulogama. Među najpoznatijima su Meta u filmu 'Cvijeće u jesen', Žašlerica u 'Udovištvu Karoline Žašler' te Majka u filmu 'Moj ata, socialistični kulak'

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Preminula je Milena Zupančič, jedna od najvećih slovenskih glumica. Imala je 78 godina, a umrla je nakon duge bolesti, objavila je TV Slovenija. Publika diljem bivše Jugoslavije pamti je po brojnim filmskim i kazališnim ulogama. Među najpoznatijima su Meta u filmu 'Cvijeće u jesen', Žašlerica u 'Udovištvu Karoline Žašler' te Majka u filmu 'Moj ata, socialistični kulak'.

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Milena Zupančič rođena je 18. prosinca 1946. u Jesenicama. Glumu je studirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo u Ljubljani, a nakon studija počela je raditi u Mestnom gledališču ljubljanskom. Ondje je provela deset godina, a potom je postala prvakinja ljubljanske Drame, kojoj je ostala vjerna gotovo do kraja karijere.

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Tijekom desetljeća na pozornici i filmu osvojila je niz važnih priznanja. Prvo veliko priznanje dobila je još tijekom studija. Godine 1970. nagrađena je studentskom Prešernovom nagradom za ulogu Claire u 'Sluškinjama' Jeana Geneta. Iste godine osvojila je i Borštnikovu nagradu za ulogu Caetane u Hiengovu 'Osvajaču', a za istu je ulogu godinu poslije dobila i Sterijinu nagradu.

Godine 1993. godine dobila je i Prešernovu nagradu za životno djelo, jedno od najvažnijih slovenskih kulturnih priznanja. Nagrade su se nizale za brojne uloge, među kojima su i Blanche u 'Tramvaju zvanom čežnja', Francka u 'Kralju na Betajnovi', Lenka u 'Svadbi' te Lidija u predstavi 'Zid, jezero'.

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Ljubljana joj je prošle godine odala još jedno veliko priznanje i proglasila je počasnom građankom grada. Zupančič se nije bavila samo glumom. Godinama je bila ambasadorica UNICEF-a, a o njezinu životu i bogatoj karijeri Tadej Golob napisao je biografsku knjigu 'Kot bi Luna padla na Zemljo'.

Od 1973. do 1977. bila je u braku s glumcem Radkom Poličem, a kasnije se udala za redatelja i dramatičara Dušana Jovanovića. Zajedno su dobili kćer Mašu.

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