Preminula nekadašnja Bondova djevojka i model Tania Mallet

Nekadašnja britanska manekenka Tania Mallet, koja je najviše ostala upamćena kao Bondova djevojka u filmu 'Goldfinger' iz 1964. godine preminula je u dobi od 77 godina. U jednom od filmova o tajnom agentu glumila je Tilly Masterson, što joj je bila uloga koja ju je proslavila, a Sean Connery (88) je priznao kako je godinama nakon filma potajno bio zaljubljen u nju.

Iako joj je uloga Bondove djevojke otvorila puno mogućnosti u Hollywoodu i na filmskim setovima, Mallet se ekspresno vratila svojoj prvoj ljubavi, modi. Njezina prva rođakinja bila je slavna oskarovka Helen Mirren (73).

- Snimanje filma bilo je zanimljivo iskustvo, ali meni je puno ugodnije u malom studiju s fotografom - izjavila je svojedobno Tania.

Mallet je bila na audiciji i godinu ranije, kad se snimao Bondov 'Iz Rusije s ljubavlju', ali ulogu Bondove djevojke Tatjane Romanove tada je dobila Daniela Bianchi (77). Karijeru modela započela je već kao 16-godišnjakinja, a nakon filmskog 'izleta' gdje je društvo pravila najpoznatijem svjetskom tajnom agentu, nije se više pojavljivala na filmskim setovima.

- Jako nam je žao što je Tania Mallet, koja je igrala Tilly Masterson u Goldfingeru preminula. Naše misli su s njezinom obitelji i prijateljima u ovim tužnim trenutcima - napisali su na službenom profilu James Bond franšize na Twitteru.

