Glumica i pjevačica Sally Kellerman preminula je u četvrtak u u domu za starije i nemoćne nakon borbe s demencijom, rekao je njezin sin Jack Krane za The Hollywood Reporter. Kellerman je imala 84 godine, a najpoznatija po ulozi kao Margaret 'Hot Lips' Houlihan iz filma Robert Altmana iz 1970., M*A*S*H.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sally je u jednom intervjuu ispričala da bi je obožavatelji na ulici oslovljavali s 'hej, Hot Lips', a glumica poznata po specifičnom glasu tog se nadimka htjela riješiti.

Osim u Altmanovom filmu, Sally je glumila doktoricu Elizabeth Denner u trećoj epizodi 'Zvjezdanih staza', 'Where No Man Has Gone Before', kao i u komediji iz 1986., 'Povratak u školu'.

Tijekom karijere pojavila se u preko 150 filmova i serija, a 2013. izdala je knjigu pod nazivom 'Read My Lips: Stories of a Hollywood Life' u kojem otkriva tajne slavnog života i svoje karijere.