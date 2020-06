Na dru\u0161tvenim su se mre\u017eama od nje oprostili brojni kolege i prijatelji. Bila je voljena u svojoj profesiji.\u00a0

<p>Spisateljica <strong>Jas Waters</strong> preminula je u 40. godini, javlja <a href="https://www.latimes.com/entertainment-arts/tv/story/2020-06-10/jas-waters-dead-this-is-us-tv-writer" target="_blank">Los Angeles Time</a>. Detalji i uzrok smrti još nisu poznati, a tužna vijest devastriala je mnoge njezine pratitelje i kolege. Tužnu vijest potvrdila je NBC televizijska mreža na službenom Twitter profilu. Ona je bila zadužena za seriju 'This Is Us', koja je 2017. zaludjela svijet. </p><p>Waters je prije dvije godine otkrila kako nikada nije imala tradicionalnu obitelj ni djetinjstvo.</p><p>- Nekoliko puta u životu sam mislila da me svašta ograničava, ali sada dok gledam na sve to, vidim da je bilo vrlo oslobađajuće - rekla je producentica svojedobno. Jednom je prilikom istaknula kako za nju 'uobičajena' pravila nikad za nju nisu vrijedila. </p><p>Na društvenim su se mrežama od nje oprostili brojni kolege i prijatelji. Bila je voljena u svojoj profesiji. </p><p>- Bila je briljantna, bila je snaga prirode. Izražavamo sućut njezinim najmilijima. Bila je jedna od nas - napisali su. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>