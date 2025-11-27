Preminula zvijezda filmova 'Oceanovih 11' i 'Oceanovih 12'

Američki glumac Michael DeLano, najpoznatiji po ulozi voditelja kasina u hitovima 'Oceanovih jedanaest' i 'Oceanovih dvanaest', preminuo je 20. studenoga u 84. godini od posljedica srčanog udara. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Jean. DeLano je posljednje trenutke života proveo u bolnici u Las Vegasu, gradu u kojem je živio od 1992. godine i koji je smatrao svojim drugim domom.

Tijekom karijere duge više od pola stoljeća ostvario je više od 80 uloga na filmu i televiziji. Ljubitelji akcije pamte ga i iz filma 'Commando' s Arnoldom Schwarzeneggerom, dok su ga gledatelji starijih televizijskih klasika viđali u serijama poput 'Rhoda', 'Hill Street Blues', 'Charlie’s Angels' i 'The A-Team'.

Foto: YouTube/screenshot

Posljednji put pred kamerama pojavio se 2012. godine u seriji 'Royal Pains', ponovno u ulozi voditelja kasina, koja ga je, čini se, pratila kroz cijelu karijeru. Osim glumom, DeLano se u Las Vegasu istaknuo i svojim pjevačkim talentom. Redovito je nastupao u popularnom Dispensary Loungeu, gdje je bio omiljen među gostima zahvaljujući svom toplom nastupu i staroholivudskom šarmu.