Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVAN DOGAĐAJ

Preminuli Chadwick Boseman dobio zvijezdu na 'Stazi slavnih'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Preminuli Chadwick Boseman dobio zvijezdu na 'Stazi slavnih'
5
Foto: Mario Anzuoni

Pokojnom glumcu kolege i članovi obitelji odali su počast prilikom svečane ceremonije na kojoj mu je dodijeljen i ovaj poseban 'spomenik'

Slavni glumac Chadwick Boseman u četvrtak je posthumno nagrađen zvijezdom na hollywoodskoj 'Stazi slavnih'. Ova mu je čast dodijeljena pet godina nakon smrti koja je potresla glumački svijet. Osim njegovih najbližih, ceremoniji su prisustvovali i njegovi poznati kolege, prenosi Daily Mail.

DODJELA ZLATNIH GLOBUSA Boseman posthumno osvojio nagradu, a supruga je primila u suzama: 'Bio si nam inspiracija'
Boseman posthumno osvojio nagradu, a supruga je primila u suzama: 'Bio si nam inspiracija'

U čast Bosemanu, koji je ostao upamćen po ulozi u filmu 'Black Panther', održani su i govori, a onaj slavne glumice Viole Davis posebno je dirnuo okupljene. 'Chadwick je bio moćan, moćan eliksir koji je nekako pokrenuo onu alkemiju koju svi tražimo, što znači da ga danas slavim', rekla je Davis koja je s pokojnim glumcem surađivala na filmovima 'Get On Up' i ' Ma Rainey's Black Bottom'.

Actor Chadwick Boseman posthumously receives star on Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

'I kažem mu, nadam se da su ga svi anđeli na nebu ispratili pjesmom na prekrasan počinak. I zahvaljujem mu za ono što je ostavio u meni, a to je gorući jantar koji me uvijek vodi do višeg smisla mog rada i moje svrhe', objasnila je Bosemanova kolegica.

OPROŠTAJ OD KOLEGE Nastavak 'Crne pantere' je posveta pokojnom Bosemanu: 'Nama je naš kralj nezamjenjiv'
Nastavak 'Crne pantere' je posveta pokojnom Bosemanu: 'Nama je naš kralj nezamjenjiv'

Emotivan govor ovom je prilikom održao i Ryan Coogler, redatelj s kojim je preminuli glumac surađivao utjelovivši T'Challu u 'Black Panther'. 'Nastavljamo ga nositi sa sobom', rekao je te dodao: 'Odražavao je svjetlost, lomio je, i kada je to učinio, pokazao je veličinu našeg naroda i svemu naše zajedničke humanosti, hvala ti Chad'.

Actor Chadwick Boseman posthumously receives star on Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Riječi glumčeve supruge, Simone Ledward-Boseman, probudile su posebne emocije u okupljenima. Naglasivši kako je on bio 'više nego glumac ili čak umjetnik' rekla je: 'On je bio duhovni učitelj, ojačan obitelji i prijateljima koji su ga držali prizemljenim u vjeri, timom koji je vjerovao u njega, štitio ga i borio se za njega'. Objasnila je i da bi on mogao 'svakoj osobi dati određeni dio sebe i još uvijek imati toliko toga za podijeliti sa svijetom'. 

Actor Chadwick Boseman posthumously receives star on Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Popularni glumac preminuo je u 44. godini života u kolovozu 2020., nakon što se četiri godine borio s rakom debelog crijeva. Boseman, koji je zbog toga prošao kroz mnoge operacije i kemoterapije, nastavio je snimati filmove unatoč teškoj dijagnozi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda
Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila
NAŠA PREDSTAVNICA

Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila

Laura Gnjatović javila se iz Tajlanda videom koji je objavila na svojim društvenim mrežama. U njemu je istaknula kako je preponosna i presretna zbog plasmana te zahvalila svima na podršci
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025