Preminuli Chadwick Boseman dobio zvijezdu na 'Stazi slavnih'

Slavni glumac Chadwick Boseman u četvrtak je posthumno nagrađen zvijezdom na hollywoodskoj 'Stazi slavnih'. Ova mu je čast dodijeljena pet godina nakon smrti koja je potresla glumački svijet. Osim njegovih najbližih, ceremoniji su prisustvovali i njegovi poznati kolege, prenosi Daily Mail.

U čast Bosemanu, koji je ostao upamćen po ulozi u filmu 'Black Panther', održani su i govori, a onaj slavne glumice Viole Davis posebno je dirnuo okupljene. 'Chadwick je bio moćan, moćan eliksir koji je nekako pokrenuo onu alkemiju koju svi tražimo, što znači da ga danas slavim', rekla je Davis koja je s pokojnim glumcem surađivala na filmovima 'Get On Up' i ' Ma Rainey's Black Bottom'.

Foto: Mario Anzuoni

'I kažem mu, nadam se da su ga svi anđeli na nebu ispratili pjesmom na prekrasan počinak. I zahvaljujem mu za ono što je ostavio u meni, a to je gorući jantar koji me uvijek vodi do višeg smisla mog rada i moje svrhe', objasnila je Bosemanova kolegica.

Emotivan govor ovom je prilikom održao i Ryan Coogler, redatelj s kojim je preminuli glumac surađivao utjelovivši T'Challu u 'Black Panther'. 'Nastavljamo ga nositi sa sobom', rekao je te dodao: 'Odražavao je svjetlost, lomio je, i kada je to učinio, pokazao je veličinu našeg naroda i svemu naše zajedničke humanosti, hvala ti Chad'.

Foto: Mario Anzuoni

Riječi glumčeve supruge, Simone Ledward-Boseman, probudile su posebne emocije u okupljenima. Naglasivši kako je on bio 'više nego glumac ili čak umjetnik' rekla je: 'On je bio duhovni učitelj, ojačan obitelji i prijateljima koji su ga držali prizemljenim u vjeri, timom koji je vjerovao u njega, štitio ga i borio se za njega'. Objasnila je i da bi on mogao 'svakoj osobi dati određeni dio sebe i još uvijek imati toliko toga za podijeliti sa svijetom'.

Foto: Mario Anzuoni

Popularni glumac preminuo je u 44. godini života u kolovozu 2020., nakon što se četiri godine borio s rakom debelog crijeva. Boseman, koji je zbog toga prošao kroz mnoge operacije i kemoterapije, nastavio je snimati filmove unatoč teškoj dijagnozi.