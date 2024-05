Preminuo Al Ruddy, producent filma 'Kum': Imao je 94 godine

Preminuo je producent Al Ruddy nakon kratke bolesti. Imao je 94 godine, a tužnu vijest potvrdio je njegov glasnogovornik za Daily Mail. Između ostalog, producirao je i film 'Kum'.

Od Ala se opraštaju brojni kolege, među kojima su Clint Eastwood, Al Pacino i Hilary Swank.

- Ruddy je bio predivan prema meni cijelo vrijeme dok smo snimali Kuma. Čak i kad me ostali nisu htjeli, on jest. Ohrabrio me kad sam to najviše trebao i nikad mu to neću zaboraviti - rekao je Pacino.

- Bio je moj veliki prijatelj i jako će mi nedostajati - oprostio se od producenta Eastwood.

Richard Jewell World Premiere - Los Angeles | Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- Kad sam s njim radila, bila su to najbolja vremena. On će uvijek biti legenda u mojoj i svačijoj knjizi - ispričala je Hilary Swank.

Al, punog imena Albert S. Ruddy, prvo je radio na projektiranju kuća, a kasnije se posvetio filmskoj karijeri.Kratko je radio u Warner Brothersu, a potom u Universalu.

283136046 | Foto: Profimedia

Film 'Kum' donio mu je 1973. godine prvog Oscara za najbolji film. Drugi Oscar za najbolji film je dobio 2004. godine za film 'Djevojka od milijun dolara'.