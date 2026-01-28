Preminuo Alexis Ortega (38), poznat kao glas Spider-Mana

Alexis Ortega (38), poznati meksički glumac i glasovni umjetnik, preminuo je u 39. godini života, javlja TMZ. Ortega je dao glas Peteru Parkeru u sinkroniziranim verzijama filmova za latinoameričko tržište. Njegov rad posebno je ostao zapamćen u naslovima poput Kapetan Amerika: Građanski rat i Osvetnici: Rat beskonačnosti.

Ortega je među publikom bio prepoznat kao jedan od najomiljenijih glasova Spider-Mana. Ulogu mladog superjunaka tumačio je s dozom humora, topline i emocije, što je liku Petera Parkera davalo dodatnu bliskost i autentičnost. Upravo ta kombinacija razigranosti i osjećajnosti donijela mu je veliku popularnost među mlađom i starijom publikom. Detalji o okolnostima smrti zasad nisu poznati.

Foto: Instagram

Njegova posljednja objava na društvenim mrežama datira iz studenoga 2025. godine, kada je podijelio fotografiju na kojoj kod kuće u Mexico Cityju mazi svog psa, uz jednostavan opis: “Moj pas”. Upravo ta intimna i topla slika danas dodatno dira obožavatelje koji se opraštaju od glasa koji je mnogima obilježio djetinjstvo i filmske večeri.