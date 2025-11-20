Obavijesti

SNIMIO BROJNE FILMOVE I SERIJE

Preminuo je veliki i utjecajni redatelj Branko Ivanda

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Redatelj Branko Ivanda | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Odlazak Branka Ivande, legendarnog redatelja i pedagoga! Njegovi filmovi i drame oblikovali generacije, a osobni gubici nisu ga spriječili da ostavi neizbrisiv trag na hrvatsku kulturu

Preminuo je Branko Ivanda, jedan od najutjecajnijih hrvatskih redatelja, poznat po kultnim filmovima, televizijskim dramama i popularnim sapunicama, piše Večernji list.

Rođen 1941. godine u Splitu, u umjetnički bogatoj obitelji, Ivanda je svoj umjetnički put gradio od malih nogu. Studirao je komparativnu književnost, filozofiju i filmsku režiju, a već njegov debitantski film "Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata" (1968.) donio mu je međunarodno priznanje i lansirao glumca Radu Šerbedžiju.

Njegova karijera nije bila lišena političkih prepreka. Nakon što je 1971. snimio dokumentarac o studentskom štrajku, materijal je bio zabranjen na više od dva desetljeća, što mu je onemogućilo pristup filmskim fondovima u bivšoj državi. Ivanda se tada okreće televiziji, gdje stvara niz značajnih drama i filmova, poput "Slučaja maturanta Wagnera" i "Bombaškog procesa". Bio je poznat po oštrom kritičkom pogledu na vlastita djela, ali i iznimnoj posvećenosti umjetnosti.

TUŽNA VIJEST Umro Mani (63), ikona The Stone Rosesa i Primal Screama
Umro Mani (63), ikona The Stone Rosesa i Primal Screama

Uz filmski rad, Ivanda je bio i cijenjeni pedagog, predavao je na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, ali i na uglednom UCLA-u u SAD-u. Unatoč ponudi da ostane u Americi, vratio se u Hrvatsku zbog obitelji i domovine. Tijekom života suočio se s teškim osobnim gubicima – izgubio je suprugu i sina, koji je također bio redatelj i suradnik.

Njegov opus odražava složenost hrvatske povijesti i društva, a njegova umjetnička strast i predanost ostaju trajno nasljeđe hrvatskoj kulturi. Ivanda je do posljednjih dana stvarao, ostavljajući iza sebe bogatu i raznoliku filmografiju koja će i dalje nadahnjivati nove generacije.

