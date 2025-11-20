Umro Mani (63), ikona The Stone Rosesa i Primal Screama

Gary “Mani” Mounfield, legendarni basist britanskih rock bendova The Stone Roses i Primal Scream, preminuo je u dobi od 63 godine. Mounfield, rodom iz četvrti Crumpsall u Manchesteru, postao je jedno od prepoznatljivih imena britanske glazbene scene nakon što se sredinom 1980-ih pridružio The Stone Rosesima.

S bendom je snimio oba njihova kultna albuma te ostao član do njihova raspada 1996. godine. Nakon toga priključio se Primal Screamu, gdje je nastavio uspješnu karijeru sve do 2011., kada je objavio da napušta grupu kako bi sudjelovao u ponovnom okupljanju The Stone Roses.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

Nakon objave njegove smrti u četvrtak, 20. studenoga, diljem glazbenog svijeta počele su pristizati brojne poruke sućuti. Njegov brat Greg Mounfield objavio je emotivnu poruku na Facebooku: “S najtežim srcem moram objaviti tužnu vijest o smrti svog brata Garyja Mani Mounfielda. Počivaj u miru, brate.”

Svoje oproštajne riječi uputila je i pjevačica Happy Mondaysa, Rowetta, koja je na X-u (bivšem Twitteru) napisala: “Toliko ćeš mi nedostajati. Sva ljubav za dečke, obitelj i sve koji su ga znali i voljeli.”

Prema navodima obitelji, Mani je preminuo u svom domu nakon što se iznenada srušio. Hitna pomoć stigla je brzo, no unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.