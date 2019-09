Preminuo dobitnik Grammyja: 'Bio je stup koji drži obitelj...'

Dobitnik Grammyja, kantautor i producent LaShawn Daniels tragično je preminuo u 42. godini u automobilskoj nesreći u Južnoj Karolini, prenosi The Guardian.

- S dubokom tugom potvrđujemo tragičnu smrt našeg voljenog supruga, oca, člana obitelji i prijatelja LaShawn Danielsa, koji je bio žrtva kobne prometne nesreće u Južnoj Karolini - potvrdila je njegova supruga April Daniels u objavi na svom Instagram profilu.

Tugu i suosjećanje izrazile su i zvijezde glazbene scene.

- 'LaShawn je bio svjetlo. Uvijek se smijao. Ovo mi je slomilo srce', 'Jako mi je žao zbog ovog gubitka' - neki su od komentara ispod objave.

- Izgubljen sam. LaShawn Daniels je preminuo? Ovaj čovjek je moje vokalne sposobnosti dignuo na nove razine. Jedan od najsmješnijih ljudi s najboljim srcem. Rijedak talent i lijepa duša - napisala je na Twitteru glazbenica Dawn Richard (36).

LaShawn je tijekom karijere surađivao s mnogim velikim zvijezdama, a proslavile su ga i one s ženskom grupom Destiny's Child, Lady Gagom (33), Beyonce (38), Spajsicama te Michaelom Jacksonom i Whitney Houston.

Neke od najpoznatijih pjesama koje je napisao za spomenute zvijezde su: 'The Boy is Mine', 'Lose My Breath', 'Telephone', 'If You Had My Love' i 'It’s Not Right But It’s Okay'.

Njegova supruga priznala je da on bio čovjek kojemu si mogao vjerovati i koji je bio stup koji je držao cijelu obitelj na okupu.

- Željeli bismo izraziti našu iskrenu zahvalnost za neprestanu ljubav. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovim teškim trenucima - dodala je njegova supruga.

