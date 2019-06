Preminuo Eminemov otac (67): Reper ga nikad nije upoznao...

Otac američkog repera Eminema (46), Marshall Bruce Mathers Jr. preminuo je ovog tjedna u 67. godini u blizini Fort Waynea u Indiani u Americi. Sina je napustio još dok je imao šest mjeseci i s njime nije bio u kontaktu. Susjedi su izvijestili da je Marshall kod kuće imao srčani udar. Kako pišu strani mediji, Marshall je oženio reperovu majku Deborah (64) kad joj je bilo samo 15 godina, a njemu 22.

Foto: Instagram

Nakon dvije godine veze dobili su Marshalla Brucea Mathersa III., poznatiji pod umjetničkim imenom - Eminem. Par se ubrzo razdvojio i otac se preselio u Kaliforniju, gdje je imao još dvije djece - Michaela i Sarah. Eminem se s njima nikad nije upoznao, kažu za strane medije izvori bliski reperu.

Foto: Anthony Harvey/Press Association/PIXSELL

U međuvremenu, Eminem se s majkom preselio u Detroit kod njene obitelji i ondje gradio glazbenu karijeru. Otac se odao alkoholu, u više navrata je bio na odvikavanju i savjetovanju u centrima za rehabilitaciju. To što otac i sin nisu bili bliski, Eminem je često spominjao u svojim pjesmama, uključujući i hit 'Cleanin' out my closet'.

- Bruce bi povremeno znao nazvati kuću u kojoj sam znao živio u djetinjstvu, ali pričao bi samo s članovima obitelji koji su me čuvali, nikad nije htio pričati sa mnom - izjavio je svojedobno reper.

Istaknuo je i kako mu je znao pisati pisma, pogotovo kad su ga u školi počeli zlostavljati, ali uvijek su se vraćala na adresu pošiljatelja. Potražio ga je 2001., kad je Eminem postao slavan.

Foto: Instagram

- Očajnički želim upoznati svog sina i reći mu da ga volim. Ne zanima me njegov novac. Samo želim pričati s njim. Želim da zna da sam tu za njega, ako me uopće pušta natrag u svoj život - izjavio je Eminemov otac, a sin mu je preko medija i odgovorio:

- Moj otac? Nikad ga nisam upoznao. Nikad nisam vidio njegovu sliku. Nikad ništa nisam dobio od njega i mislim da se barem mogao potruditi pa mi pisati. Mogao je nešto - barem se potruditi - izjavio je reper.