Preminuo Frank Beard, bubnjar legendarnog benda ZZ Top

Frank Beard, dugogodišnji bubnjar i ritmička okosnica kultnog rock sastava ZZ Top, preminuo je u 78. godini života. Njegova smrt, koja dolazi samo nekoliko godina nakon odlaska basista Dustyja Hilla, predstavlja kraj jedne ere za teksaške rock ikone koje su u istoj postavi stvarale glazbu više od pola stoljeća.

Kako piše TMZ, Beard je preminuo 17. kolovoza na svojem ranču u Teksasu. Posljednje dane proveo je u hospiciju, okružen članovima svoje obitelji. Uzrok smrti zasad nije javno objavljen. Njegov odlazak dogodio se nakon višemjesečne borbe sa zdravstvenim problemima zbog kojih je bio primoran povući se s pozornice. Osnivač i frontmen benda Billy F. Gibbons, njegov glazbeni suputnik gotovo šest desetljeća, oprostio se od svojeg prijatelja i kolege dirljivom izjavom koja potvrđuje da će glazba benda živjeti dalje.

​- Danas smo Elwood i ja izgubili velikog prijatelja i suradnika, a svijet je izgubio jednog od najprirodnije inovativnih bubnjara te velikog i istinskog sina Teksasa. Njegov prepoznatljivi ritam bio je ključan za održavanje ZZ Topa na vrhu. Bend, čiji je bio dio šest desetljeća, nastavit će dalje, kao što bi i on želio - poručio je Gibbons, odajući priznanje Beardovoj ključnoj ulozi u definiranju zvuka grupe.

Beardovo zdravstveno stanje već je neko vrijeme bilo razlog zabrinutosti obožavatelja diljem svijeta. Prvi znaci problema pojavili su se u ožujku 2025. godine, kada je objavljeno da se privremeno povlači s turneje kako bi se posvetio nespecificiranim zdravstvenim poteškoćama. Situacija je eskalirala u kolovozu ove godine, kada je bend zbog "ozbiljnih zdravstvenih problema" bubnjara bio prisiljen otkazati dugo očekivani nastup u čuvenom Hollywood Bowlu, zakazan za peti kolovoz. U to je vrijeme Gibbons zamolio obožavatelje za strpljenje i razumijevanje, navodeći da se bend suočava s "nepremostivim preprekama".

Tijekom Beardovih izbivanja, njegovo mjesto za bubnjevima privremeno su preuzimali tehničar benda John Douglas, a kasnije i bubnjar Michael Monahan. Upravo je Monahan s bendom odsvirao posljednje koncerte, uključujući onaj u Saratogi u Kaliforniji, održan samo nekoliko dana prije Beardove smrti. Zbog tragične vijesti, bend je odmah otkazao nadolazeće nastupe u Salt Lake Cityju i Colorado Springsu. Ipak, u skladu s Beardovom željom, planiraju se vratiti na pozornicu već za vikend na festivalu Austin City Limits, u jednom od njemu omiljenih koncertnih prostora.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Frank Beard nije bio samo bubnjar; on je bio arhitekt postave koja će postati jedna od najdugovječnijih u povijesti rocka. Pridružio se Billyju Gibbonsu 1969. godine, a nedugo zatim upravo je on u bend doveo basista Dustyja Hilla, s kojim je prethodno svirao u sastavu American Blues. Time je rođena legendarna tročlana postava koja je ostala nepromijenjena više od 50 godina, što je gotovo nezabilježen slučaj u dinamičnom i često turbulentnom svijetu glazbene industrije. Sastavni dio mitologije benda postala je i slavna ironija vezana uz njegovo ime. Naime, Frank Beard, čije prezime na engleskom znači "brada", bio je jedini član benda bez karakteristične duge brade. Dok su Gibbons i Hill postali svjetski prepoznatljivi po svojim bradama do prsa, Beard je najčešće nosio samo brkove, stvarajući vizualni kontrast koji je postao jedan od zaštitnih znakova grupe.

Njegov jednostavan, moćan i nepokolebljivo čvrst stil sviranja bio je temelj jedinstvenog blues-rock i boogie zvuka benda. Svirao je na svih 15 studijskih albuma, od debitantskog "ZZ Top's First Album" iz 1971. do posljednjeg "La Futura" iz 2012. godine, te je dao ritmičku snagu nekim od najvećih rock himni, uključujući "La Grange", "Tush", "Gimme All Your Lovin’", "Sharp Dressed Man" i "Legs".

*uz korištenje AI-ja



