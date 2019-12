Preminuo glumac iz Prijatelja: Dugo se borio s upalom pluća...

Američki glumac Ron Leibman preminuo je u 83. godini od posljedica izazvanih upalom pluća. Tužnu vijest prenijela je agencija 'Abrams Artists Agency' čiji je Leibman bio član.

- Abrams Artist agencija je tužna zbog vesti o Ronijevoj smrti. On je bio nevjerojatno talentiran glumac s uglednom karijerom u sferi filma, televizije i kazališta. Naše misli su uz njegovu suprugu Jessicu i cijelu obitelj - stoji u priopćenju.

Liebman je rođen u New Yorku, a najpoznatiji je po ulozi oca Rachel Green u seriji 'Prijatelji' kojeg je glumio od 1996. do 2004. godine. Također, gledali smo i u drami 'Kaz' za koju je osvojio Emmyja, 'Zakon i red', 'She Wrote' i 'The Sopranos'.

Sa suprugom Jessicom Walter (74) Ron je bio u braku 36 godina, a par je zajedno glumio u predstavama 'Tartuffle' i 'Rumours'.