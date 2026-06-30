Obavijesti

Show

Komentari 0
ODLAZAK LEGENDE

Preminuo glumac Michael Byrne, zlikovac iz filmova 'Indiana Jones' i 'Harry Potter'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Preminuo glumac Michael Byrne, zlikovac iz filmova 'Indiana Jones' i 'Harry Potter'
Foto: IMDB
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Publika će ga najviše pamtiti po ulogama negativaca. Vrhunac takve karakterizacije dostigao je 1989. godine u trećem nastavku popularne franšize, 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod'

Admiral

Britanski glumac Michael Byrne, čije je lice desetljećima bilo sinonim za upečatljive i često zlokobne filmske likove, preminuo je u 82. godini. Byrne, najpoznatiji po ulogama nacističkog pukovnika Vogela u filmu 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod' te čarobnjaka Gellerta Grindelwalda u serijalu 'Harry Potter', ostavio je neizbrisiv trag u svijetu filma i kazališta.

Vijest o njegovoj smrti, koja se dogodila 20. lipnja, prvi je objavio The Guardian, a kako prenosi People, uzrok smrti još nije objavljen. Iza sebe je ostavio suprugu, glumicu Carole Nimmons, s kojom je bio u braku od 1965. godine, te njihove dvije kćeri i troje unučadi.

Michael Byrne rođen je u Londonu 7. studenog 1943. godine. Odrastao je u Hampsteadu, gdje ga je odgojila samohrana majka, a svoje glumačko obrazovanje stekao je na prestižnoj Central School of Speech and Drama. Svoju profesionalnu karijeru započeo je šezdesetih godina prošlog stoljeća, isprva ostvarujući gostujuće uloge u raznim televizijskim serijama. Ipak, njegova prva i trajna ljubav bilo je kazalište. Pridružio se putujućoj kazališnoj družini Arena, gdje je upoznao svoju buduću suprugu Carole. Njegov talent ubrzo je prepoznat, što ga je dovelo do angažmana u Nacionalnom kazalištu slavnog Laurencea Oliviera u londonskom Old Vicu. Tamo je dijelio pozornicu s nekim od najvećih imena britanskog glumišta, bruseći zanat koji će ga kasnije proslaviti na velikom platnu.

ISPISALI POVIJEST ANKETA Ovo su filmovi s najviše Oscara: Koji film ste pogledali?
ANKETA Ovo su filmovi s najviše Oscara: Koji film ste pogledali?

Tijekom sedamdesetih godina, Byrne je napravio uspješan prijelaz s kazališnih dasaka na film, gdje je brzo pronašao svoju nišu u ratnim filmovima. Njegova pojava i prodorne plave oči činile su ga idealnim za uloge autoritativnih i često nemilosrdnih vojnih lica. U tom razdoblju ostvario je zapažene uloge u klasicima žanra kao što su 'Orao je sletio' (1976.), 'Nedostižni most' (1977.) i 'Snaga 10 s Navaronea' (1978.), u kojem je prvi put surađivao s Harrisonom Fordom.

Iako je imao bogat i raznolik opus, publika će ga najviše pamtiti po ulogama negativaca koje je tumačio s nevjerojatnom uvjerljivošću. Vrhunac takve karakterizacije dostigao je 1989. godine u trećem nastavku popularne franšize, 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod'. Njegova interpretacija hladnog i proračunatog pukovnika SS-a Ernsta Vogela postala je antologijska. Kao glavni protivnik Indiane Jonesa, kojeg je glumio Harrison Ford, Byrne je stvorio lik koji je istovremeno izazivao strah i divljenje svojom beskompromisnom odanošću nacističkoj ideologiji. Scene sukoba s Jonesom, posebno ona na jurećem tenku, ostaju među najpamtljivijima u povijesti akcijskog filma.

Njegov talent za portretiranje zlikovaca ponovno je došao do izražaja u povijesnom spektaklu 'Hrabro srce' (1995.), gdje je uz Mela Gibsona igrao Smythea, engleskog plemića koji na brutalan način izdaje Williama Wallacea. Byrne je također glumio uz Anthonyja Hopkinsa u drami 'Dobri otac' (1985.), a pojavio se i u filmu o Jamesu Bondu 'Sutra nikad ne umire' (1997.) kao admiral Kelly te u epskoj drami Martina Scorsesea 'Bande New Yorka' (2002.) uz Leonarda DiCaprija.

SRĐAN CVITAN: A što vi mislite? Ovo su bili najbolji filmovi 2018. godine...
A što vi mislite? Ovo su bili najbolji filmovi 2018. godine...

Jedna od njegovih posljednjih velikih uloga na filmu bila je ona koja ga je predstavila mlađoj generaciji gledatelja. U filmu 'Harry Potter i Darovi smrti - 1. dio' (2010.) utjelovio je stariju verziju mračnog čarobnjaka Gellerta Grindelwalda. Iako se pojavio u samo jednoj, ali ključnoj sceni, njegova izvedba ostavila je snažan dojam. Prikazao je slomljenog i ostarjelog Grindelwalda u zatvoru Nurmengard, pružajući uvid u kompleksnu prošlost jednog od najmoćnijih čarobnjaka u povijesti.

Osim filmske karijere, Michael Byrne bio je poznato lice i na britanskoj televiziji. Između 2008. i 2010. godine igrao je Teda Pagea u iznimno popularnoj i dugovječnoj sapunici 'Coronation Street'. Njegov lik bio je otuđeni otac jedne od glavnih protagonistica, Gail Platt, koji se u njezin život vraća nakon pedeset godina. Ova uloga omogućila mu je da pokaže drukčiju, emotivniju stranu svog glumačkog talenta, a priča o ponovnom spajanju oca i kćeri dirnula je milijune gledatelja diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

 *uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru, smršavio 60 kg, a sada je neprepoznatljiv
EKSCENTRIČNI MAKEDONAC

FOTO Sjećate li se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru, smršavio 60 kg, a sada je neprepoznatljiv

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, slavu je stekao 2010. godine kao natjecatelj četvrte sezone srpskog Celebrity Big Brothera, završivši na trećem mjestu.
FOTO Ervin iz Big Brothera sada ima 175 kilograma: Sunča se i kupa u Grčkoj, evo kako izgleda
UŽIVA SA ZARUČNICOM

FOTO Ervin iz Big Brothera sada ima 175 kilograma: Sunča se i kupa u Grčkoj, evo kako izgleda

Bivši natjecatelj 'Big Brothera' sa zaručnicom ljetuje u čarobnoj Grčkoj, a nakon ljeta planira vjenčanje
Alan Hržica dobio je trećeg sina! 'Dao sam mu ime po majci'
STIGLA PRINOVA

Alan Hržica dobio je trećeg sina! 'Dao sam mu ime po majci'

Kantautor duhovne glazbe sa suprugom Ricardom dobio je malenog Ricarda, koji se pridružio starijoj braći Davidu (7) i Leonu (5)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026