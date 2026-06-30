Preminuo glumac Michael Byrne, zlikovac iz filmova 'Indiana Jones' i 'Harry Potter'

Britanski glumac Michael Byrne, čije je lice desetljećima bilo sinonim za upečatljive i često zlokobne filmske likove, preminuo je u 82. godini. Byrne, najpoznatiji po ulogama nacističkog pukovnika Vogela u filmu 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod' te čarobnjaka Gellerta Grindelwalda u serijalu 'Harry Potter', ostavio je neizbrisiv trag u svijetu filma i kazališta.

Vijest o njegovoj smrti, koja se dogodila 20. lipnja, prvi je objavio The Guardian, a kako prenosi People, uzrok smrti još nije objavljen. Iza sebe je ostavio suprugu, glumicu Carole Nimmons, s kojom je bio u braku od 1965. godine, te njihove dvije kćeri i troje unučadi.

Michael Byrne rođen je u Londonu 7. studenog 1943. godine. Odrastao je u Hampsteadu, gdje ga je odgojila samohrana majka, a svoje glumačko obrazovanje stekao je na prestižnoj Central School of Speech and Drama. Svoju profesionalnu karijeru započeo je šezdesetih godina prošlog stoljeća, isprva ostvarujući gostujuće uloge u raznim televizijskim serijama. Ipak, njegova prva i trajna ljubav bilo je kazalište. Pridružio se putujućoj kazališnoj družini Arena, gdje je upoznao svoju buduću suprugu Carole. Njegov talent ubrzo je prepoznat, što ga je dovelo do angažmana u Nacionalnom kazalištu slavnog Laurencea Oliviera u londonskom Old Vicu. Tamo je dijelio pozornicu s nekim od najvećih imena britanskog glumišta, bruseći zanat koji će ga kasnije proslaviti na velikom platnu.

Tijekom sedamdesetih godina, Byrne je napravio uspješan prijelaz s kazališnih dasaka na film, gdje je brzo pronašao svoju nišu u ratnim filmovima. Njegova pojava i prodorne plave oči činile su ga idealnim za uloge autoritativnih i često nemilosrdnih vojnih lica. U tom razdoblju ostvario je zapažene uloge u klasicima žanra kao što su 'Orao je sletio' (1976.), 'Nedostižni most' (1977.) i 'Snaga 10 s Navaronea' (1978.), u kojem je prvi put surađivao s Harrisonom Fordom.

Iako je imao bogat i raznolik opus, publika će ga najviše pamtiti po ulogama negativaca koje je tumačio s nevjerojatnom uvjerljivošću. Vrhunac takve karakterizacije dostigao je 1989. godine u trećem nastavku popularne franšize, 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod'. Njegova interpretacija hladnog i proračunatog pukovnika SS-a Ernsta Vogela postala je antologijska. Kao glavni protivnik Indiane Jonesa, kojeg je glumio Harrison Ford, Byrne je stvorio lik koji je istovremeno izazivao strah i divljenje svojom beskompromisnom odanošću nacističkoj ideologiji. Scene sukoba s Jonesom, posebno ona na jurećem tenku, ostaju među najpamtljivijima u povijesti akcijskog filma.

Njegov talent za portretiranje zlikovaca ponovno je došao do izražaja u povijesnom spektaklu 'Hrabro srce' (1995.), gdje je uz Mela Gibsona igrao Smythea, engleskog plemića koji na brutalan način izdaje Williama Wallacea. Byrne je također glumio uz Anthonyja Hopkinsa u drami 'Dobri otac' (1985.), a pojavio se i u filmu o Jamesu Bondu 'Sutra nikad ne umire' (1997.) kao admiral Kelly te u epskoj drami Martina Scorsesea 'Bande New Yorka' (2002.) uz Leonarda DiCaprija.

Jedna od njegovih posljednjih velikih uloga na filmu bila je ona koja ga je predstavila mlađoj generaciji gledatelja. U filmu 'Harry Potter i Darovi smrti - 1. dio' (2010.) utjelovio je stariju verziju mračnog čarobnjaka Gellerta Grindelwalda. Iako se pojavio u samo jednoj, ali ključnoj sceni, njegova izvedba ostavila je snažan dojam. Prikazao je slomljenog i ostarjelog Grindelwalda u zatvoru Nurmengard, pružajući uvid u kompleksnu prošlost jednog od najmoćnijih čarobnjaka u povijesti.

Osim filmske karijere, Michael Byrne bio je poznato lice i na britanskoj televiziji. Između 2008. i 2010. godine igrao je Teda Pagea u iznimno popularnoj i dugovječnoj sapunici 'Coronation Street'. Njegov lik bio je otuđeni otac jedne od glavnih protagonistica, Gail Platt, koji se u njezin život vraća nakon pedeset godina. Ova uloga omogućila mu je da pokaže drukčiju, emotivniju stranu svog glumačkog talenta, a priča o ponovnom spajanju oca i kćeri dirnula je milijune gledatelja diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

*uz korištenje AI-ja

