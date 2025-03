Preminuo glumac Simon Fisher-Becker, poznat je po ulogama u 'Harryju Potteru' i 'Doctor Who'

Glumac Simon Fisher-Becker preminuo je jučer u 63. godini. Poznat je po svojim ulogama u filmu 'Harry Potter' i seriji 'Doctor Who', a njegovu smrt potvrdio je menadžer Kim Barry i njegov suprug Tony, prenosi Metro.

- Danas nisam izgubio samo klijenta, već i bliskog prijatelja - rekao je Barry u izjavi za Metro.

Foto: screenshoot/Youtube

Njegov menadžer prisjetio se i njihovih zajedničkih uspomena.

- Nikad neću zaboraviti telefonski poziv koji sam mu uputio kada mu je ponuđena uloga Doriuma Maldovara u seriji 'Doctor Who' - dodao je.

Javnosti se obratio i njegov suprug.

- Pozdrav svima. Ovdje Tony, Simonov suprug. Imam jako tužne vijesti. Danas je u 14:50 preminuo Simon. Držat ću ovaj račun otvoren jedno vrijeme, ali nisam siguran da ću ponovno objavljivati - napisao je Tony na društvenim mrežama.

Simon je u 'Harry Potteru' glumio duha kuće Hufflepuff, a u seriji 'Doctor Who' imao je ulogu Doriuma Maldovara. Također je glumio u još nekoliko britanskih serija i filmova kao što su 'Puppy Love', 'One Foot in the Grave' i 'Afterlife'.