Preminuo Harris Yulin, glumac iz kultnog filma 'Scarface'...

Harris Yulin, glumac prepoznatljiv po snažnim sporednim ulogama u više od stotinu filmova, serija i kazališnih predstava, preminuo je u 89. godini. Tužnu vijest potvrdili su njegova obitelj i menadžer, javlja Deadline. Yulin je umro 10. lipnja od srčanog zastoja u New Yorku.

Rođen u Los Angelesu, tijekom karijere glumio je u više od stotinu naslova. Ostavio je trag u kultnim filmovima poput 'Lice s ožiljkom' (Scarface), 'Ghostbusters II', 'Training Day, Rush Hour 2', 'The Hurricane',' Bean', 'Multiplicity', 'Final Analysis', 'Night Moves' i 'Jasna i neposredna opasnost' (Clear and Present Danger).

Bio je i cijenjeni kazališni glumac. Na Broadwayu je nastupao u predstavama 'Hedda Gabler', 'The Price' i 'Dnevnik Ane Frank'. Okušao se i kao redatelj. Za režiju predstave 'The Trip to Bountiful' nagrađen je prestižnom nagradom Lucille Lortel.

Yulin je svoj talent jednako snažno pokazao i u televizijskim serijama. Glumio je u serijama 'Cagney and Lacey', 'Little House on the Prairie', 'Entourage', 'Buffy – ubojica vampira', 'Zvjezdane staze: Deep Space Nine', 'Dosjei X', 'Billions', 'And Just Like That' te u čak 12 epizoda popularne serije 'Ozark'. Njegova uloga u seriji 'Frasier' donijela mu je i nominaciju za nagradu Emmy.

Foto: FP Films

Prije smrti, pripremao se za novu ulogu u seriji 'American Classic', u kojoj su trebali glumiti i Kevin Kline te Laura Linney. Serija prati slavnog broadwayskog glumca koji doživi slom.

- Harris Yulin bio je, jednostavno rečeno, jedan od najvećih umjetnika koje sam ikad upoznao. Njegova kombinacija tehničkog savršenstva i uvijek svježeg osjećaja za otkrivanje davala je njegovom radu neposrednost, vitalnost i čistoću kakvu nisam iskusio nigdje drugdje. I kakav je bio kao glumac, takav je bio i kao čovjek – pun milosti, poniznosti i velikodušnosti. Svi mi iz ekipe serije American Classic osjećamo se blagoslovljeno što smo imali priliku raditi s njim. Zauvijek će ostati srce naše serije - rekao je redatelj te serije, Michael Hoffman, koji je s Yulinom ranije surađivao na filmu Game 6 s Michaelom Keatonom.

Foto: Profimedia