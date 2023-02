Preminuo je 28-godišnji brat glumice Hayden Panettiere

Brat glumice Hayden Panettiere (33), Jansen Panettiere, preminuo je u 28. godini, piše Daily Mail.

Još uvijek nisu poznati nikakvi detalji, kao ni uzrok njegove smrti. Izvori javljaju da su policajci i hitna pozvani u nedjelju oko 17:30 sati. Također, izvori su za Daily Mail ispričali kako se Jansen neko vrijeme borio s anksioznošću i depresijom te da mu je karijera u posljednje vrijeme krenula nizbrdo.

- Imao je teške trenutke u posljednje vrijeme u svojoj karijeri, a i vukli su ga u brojnim smjerovima. Hayden je neutješna. Bio joj je najbolji prijatelj i jedini brat. Bio je tako dobar dečko - rekao je izvor.

Foto: Instagram/Jansen Panettiere

Slavna glumica, poznata po ulozi u seriji 'Heroji', nije se oglasila povodom bratove smrti. Njih dvoje su posljednji put zajedno viđeni nešto manje od mjesec dana prije njegove smrti.

Foto: Instagram/Jansen Panettiere

Jansen je na svojim društvenim mrežama često objavljivao fotografije sa sestrom, a posljednju je objavio 24. siječnja. Mlađi brat glumice također se bavio glumom, a posljednja uloga bila mu je u komediji 'Love and Love Not' koja je izašla prošle godine. Jansen je bio nominiran i za nagradu za mladog umjetnika 2008. godine na 'The Last Day of Summer', a netom prije smrti bio je uključen u čak 5 projekata.

Foto: Instagram/Jansen Panettiere

Hayden je javnosti poznata po brojnim ulogama i filmovima, uključujući 'Nashville', 'Punom snagom', 'Volim te, Beth Cooper', 'Vrisak' i brojne druge. Neki ju znaju i zbog njezinih turbulentnih zaruka s boksačem Vladimirom Kličkom (46), s kojim ima i kćer Kayu. Hayden i Kličko svoju su vezu prekinuli uoči vjenčanja.

Foto: Instagram/Hayden Panettiere

