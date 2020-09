- Bio je jedina osoba s kojom sam pri\u010dala mjesecima. Bila sam u potpunosti sama, a Ethan me ponovno inspirirao. Bio je na mojem ro\u0111endanu prije dva tjedna. Zahvalna sam \u0161to sam mogla provoditi vrijeme s njim\u00a0- napisala je Ava pa dodala:

Preminuo je beauty influencer (17): 'Želio je micati granice...'

Ethanova kolegica Ava tvrdi kako su ga u beauty industriji jako poštovali. Radio je tutorijale o šminkanju i modi, ali se nije mogao nositi s teretom slave. Zbog toga je razvio ovisnost

<p>Influencer<strong> Ethan Peters</strong>, poznatiji kao 'Ethan Is Supreme', tragično je preminuo u 18. godini, javlja <a href="https://metro.co.uk/2020/09/07/youtuber-and-make-up-influencer-ethan-is-supreme-dead-aged-17-13232218/" target="_blank">Mirror</a>. Bio je beauty influencer, a na Instagramu ga je pratilo 539.000 ljudi, dok je na YouTubeu imao 139.000 pratitelja kojima je držao tutorijale za šminkanje i modu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s modnom blogericom Isabellom Rakonić</strong></p><p>Smrt mladog influencera potvrdio je njegov tata <strong>Gerald Peters</strong>. </p><p>- Želio je inspirirati ljude, nasmijati ih i pomaknuti granice onoga što je prihvatljivo u svijetu mladih ljudi. Bio je duša, prihvatio je sve onakvima kakvi jesu - napisao je u priopćenju za Fox News.</p><p>Uzrok Ethanove smrti nije službeno potvrđen, a Gerald sumnja kako je njegov sin preminuo od posljedica slučajnog predoziranja. Vijest o njegovoj smrti podijelila je i njegova kolegica influencerica <strong>Ava Louise </strong>(22). Otkrila je kako je Ethan ovisnost razvio posljednjih godina.</p><p>Na društvenim mrežama podijelila je njihovu zajedničku fotografiju uz koju je napisala kako je influencer bio njezin najbolji prijatelj.</p><p>- Bio je jedina osoba s kojom sam pričala mjesecima. Bila sam u potpunosti sama, a Ethan me ponovno inspirirao. Bio je na mojem rođendanu prije dva tjedna. Zahvalna sam što sam mogla provoditi vrijeme s njim - napisala je Ava pa dodala:</p><p>- Ovisnost je bolest. Posljednjih tjedana razgovarala sam s Ethanom o tome, svi bliski njemu bili su u strahu. Srce mi je slomljeno.</p><p>Ava je otkrila kako su Ethana u beauty industriji poštovali, a lijekove je počeo uzimati prije godinu dana kada se nije mogao nositi s teretom slave. </p><p>- Bio je dobra osoba. On je bio pametan i veseo, trebao je živjeti. Nadam se da postoji život nakon ovoga - zaključila je influencerica. </p><p>Ethan je dva dana prije smrti na Instagramu objavio status o tome kako su ga djeca u školi ranije napadala.</p><p>- Htio bih se zahvaliti svima koji su me zlostavljali - napisao je. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>