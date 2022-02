'A Whiter Shade Of Pale' bio je njegov prvi singl s grupom, pjesma je izašla 1967. godine, a poznat je i po hitovima 'Sirius', 'Eye in the Sky', 'Time', 'Silent and I'...

S velikim žaljenjem javljamo da je preminuo Gary Brokker, pjevač, pijanist i kompozitor Procol Haruma, napisali su članovi benda na službenim stranicama. Pjevač Gary Brooker iz grupe Procol Harum preminuo je u 77. godini, spokojno, u svojoj kući. POGLEDAJTE VIDEO: Roker nas je napustio 19. veljače nakon što je izgubio bitku s rakom. - Obasjavao bi svaku sobu u koju bi ušao, a njegova dobrota prema fanovima različitih jezika je bila fantastična - istaknuli su članovi benda. 'A Whiter Shade Of Pale' bio je njegov prvi singl s grupom, pjesma je izašla 1967. godine. Poznat je i po pjesmama 'Sirius', 'Eye in the Sky', 'Time', 'Silent and I'... Što se tiče privatnog života, vjenčao se 1968. s Franky Booker nakon tri godine veze. Nisu imali djece.