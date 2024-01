Preminuo je glumac iz hit serije 'Starsky i Hutch' u 80. godini

Glumac David Soul, najpoznatiji po ulozi u televizijskoj seriji 'Starsky & Hutch', preminuo je u 80. godini, prenosi BBC.

Njegova supruga Helen Snell potvrdila je smrt, a rekla je kako je glumac umro 'nakon hrabre borbe za život u društvu obitelji punoj ljubavi'.

- Njegov osmijeh, smijeh i strast za životom pamtit će mnogi čije je živote dotaknuo - dodala je.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Glumac je rođen u SAD-u, a najpoznatiji je po ulozi detektiva Kennetha 'Hutcha' Hutchinsona u klasičnoj seriji o rješavanju zločina Starsky & Hutch.

Također bio je poznat po svojim ulogama u 'Here Come The Brides', 'Magnum Force' i 'The Yellow Rose'.