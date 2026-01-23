Preminuo je glumac iz omiljenih filmova o Bridget Jones...

Škotski glumac Donald Douglas, najpoznatiji po ulozi strogog, ali simpatičnog admirala Darcyja u filmskoj franšizi 'Dnevnik Bridget Jones', preminuo je nakon kratke bolesti u dobi od 92 godine. Umro je 14. siječnja u bolnici u francuskom gradu Albiju, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj putem osmrtnice.

Douglas se u kasnijim godinama života preselio u Francusku, gdje je živio sa suprugom Emmom Temple. Iza sebe je ostavio tri kćeri, Amy, Lizu i Jodie, te petero unučadi.

Iako su ga gledatelji diljem svijeta najviše zapamtili po ulozi oca Marka Darcyja, kojeg je u filmovima glumio Colin Firth, ta je uloga bila samo dio njegove bogate karijere. Donald Douglas desetljećima je radio u kazalištu, televiziji i filmu te je bio poznat kao pouzdan i svestran karakterni glumac.

Već sedamdesetih godina ostvario je zapažene uloge. Glumio je ruskog cara Aleksandra I. u BBC-jevoj adaptaciji romana 'Rat i mir' iz 1972. godine, u kojoj je glumio uz Anthonyja Hopkinsa. Ubrzo nakon toga igrao je kapetana Malcolma McNeila u originalnoj seriji 'Poldark'. Gledatelji ga pamte i po gostovanjima u serijama 'Doctor Who', 'Blake’s 7' i 'The Avengers'.

Njegov filmski opus uključuje i uloge u ratnom filmu 'A Bridge Too Far' (Nedostižni most) iz 1977. godine te u filmu 'Highlander: Endgame' iz 2000.

Donald Douglas rođen je 7. ožujka 1933. godine u škotskom Falkirku. Školovao se u lokalnoj srednjoj školi, zatim na Edinburgh College of Art, a glumačku naobrazbu stekao je na Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti (RADA) u Londonu. Profesionalnu karijeru započeo je u kazalištu Citizens Theatre u Glasgowu.

Tijekom godina nastupao je na brojnim kazališnim pozornicama diljem Engleske i na londonskom West Endu, gdje je glumio i u predstavi 'Absurd Person Singular' u režiji Alana Ayckbourna. Vrhunac kazališne karijere dosegnuo je devedesetih godina u predstavi 'Medeja', u kojoj je glumio uz Dianu Rigg, nastupajući u Londonu i na Broadwayu u New Yorku.

Posljednje godine života proveo je mirno u francuskoj regiji Tarn. Osim glume, bavio se slikarstvom i skulpturom te je bio cijenjeni restaurator keramike. U lokalnoj zajednici vodio je kazalište na engleskom jeziku, gdje je radio kao redatelj i producent. Bio je strastveni jahač, ljubitelj pasa i izvrstan kuhar, poznat po svom smislu za humor i velikodušnosti.

Od njega su se oprostili brojni prijatelji i kolege. Prijateljica Merideth Wheeler opisala ga je kao svestranog umjetnika i čovjeka velikog srca, dok je glumac i komičar Toby Hadoke istaknuo njegovu profesionalnost i sposobnost da svakoj ulozi da težinu i klasu.

Njegova posljednja uloga bila je u filmu 'Nobody Has to Know' iz 2021. godine.