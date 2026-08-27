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ISELJENIČKA KNJIŽEVNOST

Preminuo je hrvatski književnik Drago Šaravanja (86)

Piše 24sata,
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Preminuo je hrvatski književnik Drago Šaravanja (86)
Foto: Društvo hrvatskih književnika
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Šaravanja je književno i publicistički bio trajno zaokupljen odnosom između domovine i iseljeništva, iskustvom odlaska i povratka te pitanjem pripadnosti

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Hrvatski književnik Drago Šaravanja, koji se u svojim djelima trajno bavio odnosom između domovine i iseljeništva te povratkom, preminuo je u srijedu u Zagrebu, objavilo je u četvrtak Društvo hrvatskih književnika (DHK) u 87. godini.

Šaravanja je rođen 17. siječnja 1940. u Lipnu kod Ljubuškoga. Nakon djetinjstva u rodnome kraju i gimnazijskih dana u Isusovačkome sjemeništu u Dubrovniku, životni ga je put odveo u Italiju, a potom u Australiju, gdje je proveo više od četiri desetljeća.

U Australiji je, vlastitim radom i upornošću, izgradio profesionalni put od teških fizičkih poslova do zvanja zrakoplovnoga strojarskoga inženjera u QANTAS-u. Istodobno je studirao hrvatski jezik i književnost na Macquarie Universityju u Sydneyju, gdje je za izniman akademski uspjeh primljen u Golden Key National Honour Society.

Foto: Društvo hrvatskih književnika

Šaravanja je književno i publicistički bio trajno zaokupljen odnosom između domovine i iseljeništva, iskustvom odlaska i povratka te pitanjem pripadnosti.

Surađivao je u brojnim hrvatskim publikacijama, objavljujući poeziju, kratke priče i publicističke tekstove. Objavio je romane "Idemo kući", "Na drugoj strani vremena", "Gelipter" i "Novo odijelo". Za roman "Idemo kući" nagrađen je nagradom Fra Lucijan Kordić za najbolje djelo koje tematski obrađuje život Hrvata izvan domovine, dok je za roman "Na drugoj strani vremena" dobio nagradu Pasionske baštine i Društva hrvatskih književnika. 

Njegovi su tekstovi uvršteni u više antologija hrvatske i iseljeničke književnosti. Sprovod Drage Šaravanje bit će na Mirogoju, u ponedjeljak, 31. kolovoza 2026. u 11,40 sati.

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