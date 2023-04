Preminuo je Michael Lerner: Za sporednu ulogu u filmu 'Barton Fink' je bio nominiran za Oscara

Američki glumac Michael Lerner preminuo je u 82. godini. Glumac je umro u subotu, a uzrok smrti još uvijek je nepoznat. Tužnu vijest podijelila je njegova nećakinja Sam Lerner.

- Sinoć smo izgubili legendu. Teško je riječima opisati koliko je moj ujak Michael bio briljantan i koliko je utjecaja imao na mene. Njegove priče su me uvijek inspirirale i natjerale da se zaljubim u glumu - napisala je.

Lernerova karijera započela je kad ga je otkrio agent u San Franciscu i odveo ga u Los Angeles. Već 60-ih godina Michael se pojavljivao u televizijskim emisijama poput 'The Doris Day Show i 'M*A*S*H'. Prvi filmsku ulogu dobio je u 'Alexu u zemlji čudesa', u kojem je glumio uz Donalda Sutherlanda i Ellen Burstyn. Bio je poznat i po svojim ulogama u filmovima 'The Ski Bum', 'The Candidate' i 'Outlaw Blues'.

Uz filmove se pojavio u serijama. Jedna od njih je 'Hill Street Blues'. 90-ih godina odigrao je ulogu Jacka Lipnicka u filmu 'Barton Fink', za koju je nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

