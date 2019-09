Preminuo je Robert Garrison, glumac serijala 'Karate Kid'...

Glumac Robert Garrison, koji je igrao lik Tommyja u filmovima iz serijala 'Karate Kid', preminuo je u 59 godini, pišu strani mediji.

Foto: Screenshot/youtube

Garrison je bio u bolnici West Virginia neko vrijeme, a njegova obitelj kaže kako je imao više zdravstvenih problema s bubrezima i jetrom. Osim po 'Karate Kidu', Roberta su mnogi zapamtili po serijalu 'Cobra Kai' na YouTube-u.

Mnoge generacije odrasle su uz kultni 'Karate Kid', serijal od tri filma koji je započeo 1984. Glavne uloge igraju tinejdžerska filmska zvijezda tog doba, Ralph Macchio (57) i Pat Morita. Radnja serijala započinje kada Daniel s majkom seli iz New Jerseya u Los Angeles te se naseljavaju u zgradi gdje je domar ekscentrični, ali ljubazni Mr. Miyagi.

Foto: Screenshot/youtube

Nakon toga Daniel kreće u novu školu gdje se sprijateljuje s navijačicom Ali Mills. To se ne svidi njezinom bivšem dečku Johnnyju koji se bavi borilačkim vještinama te on počinje maltretirati Daniela. Vidjevši to, Miyagi kaže Danielu kako je on majstor borilačkih vještina i spreman ga je podučiti kako se obraniti.

