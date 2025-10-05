Obavijesti

TUŽNA VIJEST

Preminuo je sin Tine Turner: Godinama se borio s ozbiljnim srčanim problemima

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Frazer Harrison/Getty

Sin Tine Turner i Ikea Turnera, Ike Turner Jr. preminuo je u 67. godini života, u subotu u bolnici u Los Angelesu od zatajenja bubrega

Sin Tine Turner i Ikea Turnera, Ike Turner Jr. preminuo je u 67. godini života, javlja TMZ.

Tu vijest je potvrdila nećakinja Tine Turner, Jacqueline Bullock. Ike Jr. je preminuo u subotu u bolnici u Los Angelesu od zatajenja bubrega. Kaže da se godinama borio s ozbiljnim srčanim problemima, a doznaje se da mu je zdravlje već neko vrijeme sve lošije. Početkom rujna je doživio i moždani udar. Preminuo je dan nakon svog rođendana.

Ike Turner je rođen 1958. od roditelja Ikea i Lorraine Taylor. Tina je posvojila Ikea Jr.u ranoj mladosti i odrastao je u vrtlogu glazbene karijere njegovih roditelja.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Nakon što se Tina rastala od bivšeg supruga Ikea, Ike Jr. je neko vrijeme radio kao njezin inženjer zvuka, ali je suradnja bila kratka.

Ike Jr. bio je jedno od četvero djece povezane s Tininom i Ikeovom legendarnom zajednicom. Posljednjih se godina uglavnom držao izvan svjetla reflektora, ali je ostao povezan s naslijeđem obaju svojih roditelja.

Podsjetimo, njegov otac Ike Turner preminuo je 2007., a Tina je umrla 2023. godine.

