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TUŽAN ODLAZAK

Preminuo je Slobodan Šnajder, poznati hrvatski pisac i publicist

Piše Zrinka Medak Radić,
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Preminuo je Slobodan Šnajder, poznati hrvatski pisac i publicist
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Zagreb: Svečana dodjela Krležine nagrade i povelje u Društvu hrvatskih književnika | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Hrvatski pisac i publicist, autor romana 'Morendo', 'Doba mjedi' i 'Anđeo nestajanja', Slobodan Šnajder, preminuo je u 79. godini života

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Hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Šnajder preminuo je u 79. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova kći Tena na njegovom Facebook profilu.

„Slomljena srca javljam da je moj tata, svima ovdje poznat kao Šac, jučer preminuo“, napisala je Tena Šnajder, oprostivši se od oca i zahvalivši njegovim pratiteljima na dugogodišnjoj podršci.

Istaknula je kako mu je zajednica okupljena oko njegova Facebook profila posljednjih godina bila iznimno važna.

„Želim da znate koliko mu je značila ova zajednica koju smo zajedno vodili, trudio se oko objava, veselio komentarima i mnoge od vas smatrao ne samo pratiteljima, nego prijateljima. Bili ste iskra koja mu je zadnje godine učinila ljepšima“, poručila je Tena Šnajder.

Slobodan Šnajder rođen je 1948. godine u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao filozofiju i engleski jezik. Tijekom dugogodišnje književne karijere ostavio je značajan trag u hrvatskoj književnosti i kazalištu.

Autor je brojnih drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inozemstvu, a među njegovim najpoznatijim djelima posebno se ističe „Hrvatski Faust“. Njegov književni opus obilježili su snažan društveni angažman, kritičko promišljanje povijesti te propitivanje političkih i ideoloških obrazaca.

Široku čitateljsku publiku stekao je i romanom „Doba mjedi“, u kojem kroz sudbinu jedne obitelji progovara o velikim povijesnim lomovima, ratovima, migracijama i složenim pitanjima pripadnosti i identiteta. Roman je preveden na brojne jezike te je osvojio više književnih priznanja.

Zagreb: Svečana dodjela Krležine nagrade i povelje u Društvu hrvatskih književnika
Zagreb: Svečana dodjela Krležine nagrade i povelje u Društvu hrvatskih književnika | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U svojim djelima Šnajder se često bavio poviješću, politikom, ideologijom, nacionalnim identitetom te odnosom pojedinca i društva. Njegovo stvaralaštvo obilježeno je kritičkim preispitivanjem nacionalnih mitova i traumatičnih događaja hrvatske i europske povijesti.

Osim književnog rada, Šnajder je bio jedan od pokretača i urednika kazališnog časopisa Prolog, a djelovao je i kao kazališni urednik i kolumnist.

*uz korištenje AI-ja
KNJIGA MJESECA Autobiografski esej Slobodana Šnajdera: Umrijeti u Hrvatskoj
Autobiografski esej Slobodana Šnajdera: Umrijeti u Hrvatskoj


 

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