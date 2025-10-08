Obavijesti

SRPSKI REDATELJ

Preminuo je Zdravko Šotra

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
3
Beograd: Obilježeno 40 godina od premijernog emitiranja TV serije "Priče iz majstorske radionice" | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Srpski redatelj bio je i jedan od začetnika današnje prakse da se prema uspješnim filmovima naprave i televizijske serije, da bi što duže trajali

Zdravko Šotra napustio je brojne obožavatelje. Kako su objavili srpski mediji jedan od najpoznatijih srpskih redatelja preminuo je u 93. godini. Inače, Šotra je rođen u Kozicama kod Stoca, a iza sebe je ostavio bogati opus s preko 120 filmskih i televizijskih djela. 

Beograd: Otvaranje Palače umjetnosti Madlena
Foto: Milan Maricic/ATAImages

Njegova karijera,  trajala je već šest desetljeća, a u svojem se radu isticao visokom kreativnošću, kao i trudom da razumije svoju publiku. Diplomirao je 1954. godine na Akademiji za kazalište, film, radio i televiziju u Beogradu, nakon čega je 1958. godine svoj profesionalni put započeo na 'Televiziji Beograd', gdje je proveo i najveći dio svije karijere. 

Tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća proslavio se u popularnom showu 'Obraz uz obraz', a nagrađen je i 'Grand Prixom' na televizijskom festivalu održanom u Portorožu. Također, bio je i jedan od začetnika današnje prakse da se prema uspješnim filmovima naprave i televizijske serije, kako bi što dulje trajali na sceni. Tako je nakon što je njegov film 'Više od igre' (1976)  postigao veliku gledanost, već sljedeće godine snimio i istoimenu seriju, a isto je primijenio za film 'Šesta brzina' (1981). 

 Njegov osjećaj za ritam omogućio je da stvori proširene filmove koje je publika gledala s oduševljenjem, poput 'Idemo dalje' i 'Držanje za Vazduh'. Usto, u svom bogatom filmskom repertoaru, bavio se i temama velikih društvenih turbulencija, kao i raspada bivše države, pa su njegovi filmovi iz kasnih osamdesetih, poput 'Braće po materi' (1988) i 'Boj na Kosovu' (1989) izazvali brojne reakcije. Najveći trijumf doživio je 2002. godine s filmom 'Zona Zamfirova', dok je uspjeh nastavio s 'Ivkovom slavom' (2005). 

Svoj golemi doprinos televizijskoj produkciji okrunio je nagradom 'Zlatna antena' 2019. godine, a 2024. objavio je i knjigu 'Mojih 500 glumaca', kao svojevrsnu posvetu umjetnicima s kojima je surađivao. 

Beograd: U produkciji agencije Fabrika održana dodjela nagrada "Izuzetne ličnosti" za 2020. godinu
Beograd: U produkciji agencije Fabrika održana dodjela nagrada "Izuzetne ličnosti" za 2020. godinu | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
