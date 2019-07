Preminuo komičar Grace: Prije deset dana mu otkrili rak pluća

Irski glumac, pjevač i komičar Brendan Grace preminuo je u četvrtak u 69. godini nakon što mu je dijagnosticiran rak prije samo deset dana, prenosi BBC.

Grace je živio godinama u Americi, ali se vratio u početkom lipnja u Dublin. Tad je dobio upalu pluća, a nedugo nakon su mu liječnici dijagnosticirali rak.

Glumio je u kultnoj britanskoj seriji 'Otac Ted', a pojavio se u filmovima poput 'The Gift', 'Backyard Ashes' i 'Moondance'. Poznatiji je bio po komičarskoj karijeri.

- Kao komičar, Brendan je bio spontan i imao je osjećaj za vrijeme. Bilo je očigledno da uživa u interakciji s publikom - rekao je predsjednik Irske Michael D. Higgins (78).

"Brendan's sense of humour was drawing from, and itself a profound contribution to, the deep wellspring of Irish wit."



