Preminuo mladi glazbenik iz domaćeg metal benda: 'Nino je zadnja dva tjedna bio u bolnici'

U 40. godini života preminuo je Nino Friščić, gitarist i jedan od osnivača varaždinskog metal benda Cold Snap. Vijest o preranoj smrti glazbenika ostavila je obožavatelje u šoku, a bend se putem društvenih mreža oprostio od glazbenika emotivnom objavom.

- No words. Just pain. RIP Nino - napisali su na Facebooku, prevedeno ''Nemamo riječi. Samo bol. Počivaj u miru Nino''.

- Nino se praktički od rođenja borio s raznim bolestima. Jedna od njih je bila da bubrezi nisu imali svoju funkciju. On je već više od 20 godina svaki drugi dan bio na dijalizi. Međutim, pored svega dogodio se karcinom koji je metastazirao i Nino je zadnjih dva tjedna bio u teškom stanju u bolnici i otišao je danas ujutro - kazao je za Večernji njegov kolega iz benda, glumac Jan Kerekeš.

- Sjećat ćemo ga se po tome što je bio najskromniji čovjek kojeg smo svi poznavali. Najpozitivniji od svih nas i životna inspiracija po pitanju životne snage. Kad si misliš da ti je nešto teško, tako sam funkcionirao u životu i dalje ću funkcionirati, uvijek sam se sjetio njega i u kojoj je on poziciji. Kad je meni nešto teško, on sad vjerojatno mora ići na dijalizu i ležati pet sati da može ući u drugi dan i nastaviti živjeti. Sjećat ću ga se po jednoj nadljudskoj snazi i pozitivi, po tome ćemo ga svi pamtiti. Po odličnoj glazbi koju je radio s bratom Leom. To je njihova kemija koja je bila neraskidiva i po tome je Cold Snap definitivno bio drukčiji i upisao glazbenu povijest metal scene u Hrvatskoj - rekao je Kerekeš.

Bend Cold Snap osnovali su 2003. godine u Varaždinu Nino Friščić zajedno s bratom Leom te Janom Kerekešom i Zoranom Ernoićem. Nino je napustio bend 2011., ali se vratio 2022., a njegova vještina na gitari donosila je bendu prepoznatljiv zvuk.

Bend je tijekom godina postao jedno od najvažnijih imena hrvatske metal scene. Održali su preko 450 koncerata širom Europe, nastupali na najvećim metal festivalima i surađivali s poznatim glazbenicima iz svjetske metal scene, ostavljajući snažan trag u žanru.