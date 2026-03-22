Preminuo omiljeni glazbenik s Korčule: Thompson se oprostio emotivnom porukom

Šegedin je preminuo u 63. godini života, ostavivši iza sebe bogatu glazbenu ostavštinu i neizbrisiv trag u srcima mnogih. Vijest o njegovoj smrti izazvala je tugu među obitelji, prijateljima i brojnim suradnicima koji se od njega opraštaju emotivnim porukama.

Javnost ga je posljednjih godina bolje upoznala i kao ponosnog oca talentiranog pjevača Petra Šegedina Pijera, mladića koji je svojim glasom osvojio Hrvatsku u popularnom showu 'Superstar'.

Čovjek koji je živio za glazbu i svoj otok

Ivan Šegedin bio je istinski zaljubljenik u glazbu, a njegova najveća inspiracija bio je rodni otok. Tijekom plodne karijere napisao je i uglazbio više od tristo skladbi, a njegove su pjesme postale dio repertoara nekih od najvećih imena domaće estrade. Pjevali su ih, među ostalima, Vinko Coce, Neda Ukraden, Boris Babarović iz Crvenih koralja, Vladimir Kočiš Zec iz Novih fosila, Zoran Jelenković, Nenad Vetma te brojne klape poput Kumpanja i Ošjaka.

Ipak, poseban pečat ostavio je pjesmama posvećenim svojoj Korčuli. Mnogi će ga pamtiti po neslužbenoj himni otoka, skladbi 'Korčula je biser mora', koja je prvi put izvedena na premijernom izdanju festivala kojemu je posvetio život. Njegov skladateljski talent bio je prepoznat i na drugim pozornicama, pa je tako sudjelovao i osvajao nagrade i na festivalima kao što su Melodije hrvatskog Jadrana i Zagrebfest.

Utemeljitelj festivala u koji je uložio cijeloga sebe

Godine 1996. Šegedin je pokrenuo projekt koji će postati sinonim za Korčulu i dalmatinsku pjesmu - Međunarodni Marko Polo Fest pisme i vina. U taj je festival, kako ističu njegovi prijatelji, unio ne samo ideju, već cijeloga sebe, pa čak i vlastitu imovinu kako bi manifestacija zaživjela i opstala. Bio je, kako ga opisuju, zanesenjak i čovjek nevjerojatnog entuzijazma koji je festival gradio desetljećima, pretvorivši ga u prepoznatljiv brend otoka.

Od glazbenika se oprostio i Marko Perković Thompson. "Napustio nas je veliki čovjek i glazbenik, Ivan Šegedin. Obitelji izražavamo iskrenu sućut! Počivao u miru Božjem!", napisao je Thompson na društvenim mrežama.

Branitelj, humanist i ponosni otac

Osim kao glazbenik, Ivan Šegedin ostat će upamćen i kao hrvatski branitelj dragovoljac. Tijekom Domovinskog rata napisao je znakovitu skladbu 'Korčulanski sinovi', a njegova borba za zajednicu nastavila se i u miru. Bio je poznat po svom velikom srcu i humanitarnom radu, organizirajući brojne akcije i koncerte za udruge kao što su 'Liga za borbu protiv raka Korčula - Pelješac – Lastovo - Mljet” i 'Moje Sunce'.

Njegov prijatelj Denis Pavela otkrio je kako je Šegedin do posljednjih dana bio čovjek vizije i dobrote, planirajući preventivne aktivnosti za mlade u koje je trebao biti uključen i njegov sin Petar. Upravo je na sina Petra, čiji je kum bio pokojni Vinko Coce, bio iznimno ponosan. Mladi pjevač, koji je u 'Superstaru' nastupio upravo u odijelu svog kuma, od oca se oprostio dirljivom objavom na društvenim mrežama.