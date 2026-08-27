Preminuo Peter Cullen (85), koji je dao glas Optimusu Primeu

Peter Cullen, kanadski glasovni glumac čiji je duboki i autoritativni glas desetljećima oživljavao Optimusa Primea, vođu Autobota iz franšize "Transformeri", ali i donosio melankoličnu toplinu magarcu Sivku u crtanim filmovima o Medvjediću Winniju Poohu, preminuo je u 86. godini života. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu u svijetu zabave i u srcima generacija koje su odrasle uz njegove likove.

Cullen je preminuo u srijedu, 26. kolovoza, u svom domu u Los Angelesu, okružen obitelji. Vijest je potvrdio glumčev predstavnik, no uzrok smrti nije objavljen. Njegova obitelj oglasila se dirljivim priopćenjem u kojem su odali počast njegovom životu i ostavštini.

- Peter Cullen preminuo je mirno, okružen svojom voljenom obitelji - i ostaje u srcima svojih mnogobrojnih prijatelja i nebrojenih obožavatelja diljem svijeta. Njegova obitelj moli vas da poštujete njegovo izvanredno nasljeđe služeći svojim zajednicama i vodeći druge sa suosjećanjem, integritetom i odanošću te da se uvijek sjećate 'biti dovoljno snažan da budeš nježan - stoji u objavi.

Iako je njegova karijera trajala više od šest desetljeća, Peter Cullen ostat će zauvijek upamćen kao glas Optimusa Primea. Tu je ulogu prvi put preuzeo 1984. godine u animiranoj seriji "The Transformers". Zanimljivo je da inspiraciju za prepoznatljiv, miran i herojski glas vođe Autobota nije pronašao u svijetu glume, već u vlastitoj obitelji. Uzor mu je bio stariji brat, Larry Cullen, odlikovani satnik američkih marinaca koji je služio u Vijetnamu. Cullen je često prepričavao savjet koji mu je brat dao kada je išao na audiciju.

​- Peter, nemoj biti holivudski junak, budi pravi junak. Pravi junaci ne viču i ne glume snagatore; dovoljno su snažni da budu nježni - prisjećao se Cullen bratovih riječi.

Upravo je taj savjet postao temelj za glas koji je utjelovio junaštvo, mudrost i suosjećanje, a posljednja rečenica postala je i dio oproštajne poruke njegove obitelji. Osim Optimusu Primeu, u originalnoj seriji posudio je glas i drugim Autobotima i Decepticonima, uključujući Ironhidea, Streetwisea i Slugslingera. Ulogu Primea ponovio je u brojnim nastavcima, videoigrama i filmovima, uključujući i blockbustere Michaela Baya, a posljednji put čuli smo ga 2023. godine u filmu "Transformeri: Uspon zvijeri".

Od robota do Sivka

Cullenova nevjerojatna svestranost omogućila mu je da oživi i potpuno drugačije likove. Mlađoj publici njegov je glas poznat kao glas pesimističnog, ali dragog magarca Sivka u Disneyevoj franšizi "Winnie the Pooh", kojeg je počeo glumiti 1988. godine. Među ostalim zapaženim ulogama ističu se one KARR-a, zlog prototipa u seriji "Knight Rider", Monterey Jacka u crtanom filmu "Čip i Dale: Vjeverice spasitelji" te jezivi zvukovi koje proizvodi vanzemaljac u kultnom akcijskom filmu "Predator" iz 1987. godine.

Nasljeđe koje ostaje

Kroz svoju dugu karijeru, Cullen je ostavio neizbrisiv trag. Njegov rad nije bio samo posao, već i poslanje, što je i sam često isticao. U jednom intervjuu opisao je koliko su mu značili susreti s obožavateljima čije je živote dotaknuo.

​- Pogodi me ravno u srce kada doživim te trenutke, a ima ih mnogo. Ne mogu vam ni početi opisivati kakav je to učinak imalo na mene, jer je ogroman. Kada bilo tko u životu ima utjecaj na nečiji tuđi život, to vam daje osjećaj da ste napravili razliku. Biti u mogućnosti to komunicirati s pojedincem zlatni je trenutak i dira me do same srži - rekao je za IGN 2012. godine.

Za svoj izniman doprinos, Cullen je 2023. godine primio nagradu za životno djelo od Nacionalne akademije televizijskih umjetnosti i znanosti. Iza sebe je ostavio četvero djece: Angusa, Claire, Pilar i Claya.

*uz korištenje AI-ja