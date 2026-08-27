Cullen je preminuo u srijedu, 26. kolovoza, u svom domu u Los Angelesu, okružen obitelji. Vijest je potvrdio glumčev predstavnik, no uzrok smrti nije objavljen
Preminuo Peter Cullen (85), koji je dao glas Optimusu Primeu
Peter Cullen, kanadski glasovni glumac čiji je duboki i autoritativni glas desetljećima oživljavao Optimusa Primea, vođu Autobota iz franšize "Transformeri", ali i donosio melankoličnu toplinu magarcu Sivku u crtanim filmovima o Medvjediću Winniju Poohu, preminuo je u 86. godini života. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu u svijetu zabave i u srcima generacija koje su odrasle uz njegove likove.
Cullen je preminuo u srijedu, 26. kolovoza, u svom domu u Los Angelesu, okružen obitelji. Vijest je potvrdio glumčev predstavnik, no uzrok smrti nije objavljen. Njegova obitelj oglasila se dirljivim priopćenjem u kojem su odali počast njegovom životu i ostavštini.
- Peter Cullen preminuo je mirno, okružen svojom voljenom obitelji - i ostaje u srcima svojih mnogobrojnih prijatelja i nebrojenih obožavatelja diljem svijeta. Njegova obitelj moli vas da poštujete njegovo izvanredno nasljeđe služeći svojim zajednicama i vodeći druge sa suosjećanjem, integritetom i odanošću te da se uvijek sjećate 'biti dovoljno snažan da budeš nježan - stoji u objavi.
Iako je njegova karijera trajala više od šest desetljeća, Peter Cullen ostat će zauvijek upamćen kao glas Optimusa Primea. Tu je ulogu prvi put preuzeo 1984. godine u animiranoj seriji "The Transformers". Zanimljivo je da inspiraciju za prepoznatljiv, miran i herojski glas vođe Autobota nije pronašao u svijetu glume, već u vlastitoj obitelji. Uzor mu je bio stariji brat, Larry Cullen, odlikovani satnik američkih marinaca koji je služio u Vijetnamu. Cullen je često prepričavao savjet koji mu je brat dao kada je išao na audiciju.
- Peter, nemoj biti holivudski junak, budi pravi junak. Pravi junaci ne viču i ne glume snagatore; dovoljno su snažni da budu nježni - prisjećao se Cullen bratovih riječi.
Upravo je taj savjet postao temelj za glas koji je utjelovio junaštvo, mudrost i suosjećanje, a posljednja rečenica postala je i dio oproštajne poruke njegove obitelji. Osim Optimusu Primeu, u originalnoj seriji posudio je glas i drugim Autobotima i Decepticonima, uključujući Ironhidea, Streetwisea i Slugslingera. Ulogu Primea ponovio je u brojnim nastavcima, videoigrama i filmovima, uključujući i blockbustere Michaela Baya, a posljednji put čuli smo ga 2023. godine u filmu "Transformeri: Uspon zvijeri".
Od robota do Sivka
Cullenova nevjerojatna svestranost omogućila mu je da oživi i potpuno drugačije likove. Mlađoj publici njegov je glas poznat kao glas pesimističnog, ali dragog magarca Sivka u Disneyevoj franšizi "Winnie the Pooh", kojeg je počeo glumiti 1988. godine. Među ostalim zapaženim ulogama ističu se one KARR-a, zlog prototipa u seriji "Knight Rider", Monterey Jacka u crtanom filmu "Čip i Dale: Vjeverice spasitelji" te jezivi zvukovi koje proizvodi vanzemaljac u kultnom akcijskom filmu "Predator" iz 1987. godine.
Nasljeđe koje ostaje
Kroz svoju dugu karijeru, Cullen je ostavio neizbrisiv trag. Njegov rad nije bio samo posao, već i poslanje, što je i sam često isticao. U jednom intervjuu opisao je koliko su mu značili susreti s obožavateljima čije je živote dotaknuo.
- Pogodi me ravno u srce kada doživim te trenutke, a ima ih mnogo. Ne mogu vam ni početi opisivati kakav je to učinak imalo na mene, jer je ogroman. Kada bilo tko u životu ima utjecaj na nečiji tuđi život, to vam daje osjećaj da ste napravili razliku. Biti u mogućnosti to komunicirati s pojedincem zlatni je trenutak i dira me do same srži - rekao je za IGN 2012. godine.
Za svoj izniman doprinos, Cullen je 2023. godine primio nagradu za životno djelo od Nacionalne akademije televizijskih umjetnosti i znanosti. Iza sebe je ostavio četvero djece: Angusa, Claire, Pilar i Claya.
*uz korištenje AI-ja
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