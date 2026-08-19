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TUŽAN ODLAZAK

Preminuo redatelj John Irvin

Piše Zrinka Medak Radić,
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Preminuo redatelj John Irvin
Foto: IMDB
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Britanski redatelj filmova 'Hamburger Hill' i 'Dečko, dama, kralj, špijun' preminuo je prošlog tjedna u 87. godini života

Admiral

Britanski redatelj John Irvin, najpoznatiji po režiji ratne drame "Hamburger Hill" i hvaljene BBC-jeve adaptacije romana "Dečko, dama, kralj, špijun", preminuo je u 87. godini. Njegova producentica Claire Evans potvrdila je da je Irvin preminuo mirno 11. kolovoza u domu svoje šogorice u Ujedinjenom Kraljevstvu, okružen obitelji.

Rođen u Newcastleu, Irvin je diplomirao na Londonskoj filmskoj školi i karijeru započeo šezdesetih godina režirajući dokumentarce. Već je za kratki film "Mafia No!" 1967. godine zaradio nominaciju za nagradu BAFTA. Sedamdesete je proveo radeći na britanskoj televiziji, a prekretnicu u karijeri označila je sedmodijelna adaptacija romana Johna le Carréa "Dečko, dama, kralj, špijun" iz 1979. godine. Serija, u kojoj je Alec Guinness glumio špijuna Georgea Smileyja, donijela mu je međunarodno priznanje, nominacije za nagrade BAFTA i Emmy te reputaciju redatelja koji se vješto nosi sa složenim narativima. Upravo mu je taj uspjeh otvorio vrata Hollywooda.

U osamdesetima je Irvin započeo plodnu suradnju s Hollywoodom, debitiravši trilerom "Psi rata" (1980.) s Christopherom Walkenom. Uslijedili su horor "Priča o duhovima" (1981.) s Fredom Astaireom i akcijski hit "Sirovi dogovor" (1986.) s Arnoldom Schwarzeneggerom, koji ga je opisao kao "pravog glumačkog redatelja". Njegova filmografija uključuje i suradnje s Patrickom Swayzejem i Liamom Neesonom u filmu "Najbliži rođak" te Johnom Hurtom u biografskoj drami "Šampioni". Alec Guinness, zvijezda serije koja ga je proslavila, jednom je napisao kako se divi redatelju koji ima "petlje iza kamere!". Irvinov rad s glumcima i njegova sposobnost da izvuče najbolje iz njih postali su njegov zaštitni znak.

Irvinova karijera, koja obuhvaća više od trideset filmova, bila je obilježena iznimnom svestranošću. Kako je jedan kritičar primijetio: "Nije mnogo filmaša režiralo i Freda Astairea i Patricka Swayzeja. Ili nakon nježnog, promišljenog filma po scenariju Harolda Pintera snimilo akcijski hit s Arnoldom Schwarzeneggerom. Ali John jest…" Njegova sposobnost kretanja između žanrova, od ratnih drama poput brutalno realističnog "Hamburger Hilla" do romantičnih filmova kao što je "Mjesec dana na jezeru" s Vanessom Redgrave i Umom Thurman, svjedoči o širini njegova talenta. Ostao je aktivan do samog kraja života, radeći na završnoj montaži filma "Mandelin pištolj", na kojem je istraživanje započeo još 2008., te na dokumentarcu o svom prijatelju, južnoafričkom glazbeniku Abdullahu Ibrahimu.

*uz korištenje AI-ja
 
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