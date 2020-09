- Film '\u010cuvar pla\u017ee u zimskom periodu' bio je jedini sa suvremenom tematikom u Puli te godine i nitko se nije nadao da \u0107e film i\u0161ta osvojiti. Ostali filmovi bili su mahom partizanski. Nagrada u Berlinu u lipnju te godine vjerojatno je utjecala i na pulski \u017eiri. Osim toga, film je nasmijao \u010dak i Tita kojem su filmovi no\u0161eni brodi\u0107em na Fa\u017eanu gdje ih je on osobno gledao i kasnije iznosio mi\u0161ljenje o njima. Kao debitanta otpisali su me Bulaji\u0107, Mimica i drugi tada zna\u010dajni re\u017eiseri, me\u0111utim do\u0161le su vijesti da je film oraspolo\u017eio Tita, a najvi\u0161e drugaricu Jovanku. I to je bilo gotovo, ja dobijem Zlatnu arenu - ispri\u010dao je svojedobno Paskaljevi\u0107, pi\u0161e riportal.

Snimio je 30 dokumentarnih i 17 igranih dugometra\u017enih filmova.