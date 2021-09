Garson je glumio i u nastavku serije, 'And just like that...', a bio je dobar prijatelj glumice Sarah Jessice Parker. Obitelj je smrt potvrdila na društvenim mrežama, a već su se i neki od kolega oprostili s glumcem

Willie Garson, koji je glumio Stanforda Blatcha, najboljeg prijatelja Carrie Bradshaw u 'Seksu i gradu', preminuo je u 57. godini. Willie je bio i najbolji prijatelj Sarah Jessice Parker (56) u pravom životu, a kolege su za njega imaju samo najljepše riječi. - Tako tužne vijesti i grozan gubitak za SATC obitelj. Moja sućut, i RIP dragi Willie - napisala je Kim Cattrall (65), koja je glumila Samanthu Jones. POGLEDAJTE VIDEO: - Willie Garson bio je u životu, kao na ekranu, predan prijatelj i jarko svjetlo za sve u svom svemiru. Stvorio je jednog od omiljenih likova iz HBO panteona i bio je član naše obitelji gotovo 25 godina. Njegova smrt izazvala je duboku tugu i izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i voljenima - rekao je glasnogovornik HBO-a za The Post. Njegov sin Nathen (20) podijelio je na Instagramu nekoliko njegovih fotografija i napisao emotivan opis. - Počivaj u miru tata, jako mi je drago što si sa mnom podijelilo sve svoje avanture i uspio postići toliko mnogo. Ponosan sam na tebe. Uvijek ću te voljeti, ali mislim da je vrijeme da kreneš u svoju avanturu. Uvijek ćeš biti sa mnom. Volim te više nego što ćeš ikada znati i drago mi je da sada možeš biti u miru. Uvijek si bilo najsnažnije, najsmješnija i najpametnija osoba koju poznajem. Drago mi je da si sa mnom podijelio svoju ljubav. Nikada to neću zaboraviti niti izgubiti. Od glumca se do sad pozdravila i kolegica Cynthia Nixon (55), koja glumi Mirandu Hobbes.