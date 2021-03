Jared Leto (49) godinama svojim fanovima pruža najkvalitetniji sadržaj u vidu glazbe i filma. Ovog puta, pod redateljskom palicom Ridleyja Scotta (83), upustio se u snimanje filma o obitelj Gucci gdje glumi Paula Guccija, sina Alda Guccija.

Uz Adama Drivera (37) i Lady Gagu (34) koji su svoju preobrazbu ranije pokazali, Jared Leto ih je oboje uspio zasjeniti.

Na setu se pojavio u ljubičastom odijelu, s vidno punijom linijom, proćelavom glavom i brkovima čime je pokazao spremnost na zahtjevne filmske uloge.

Film House of Gucci snima se po istoimenoj knjizi iz 2001. godine. Radnja filma smještena je u Milanu, a glumačku ekipu upotpunjuju još i Al Pacino (80) i Jeremy Irons (72).

Letov Instagram sadrži pregršt poruka podrške ispod fotografija vezanih uz film i snimanje.

- Jedva čekam pogledati film House of Gucci - poručuje čitateljica iz Italije putem Instagrama.

- Nadam se da se čuvaš! Veselim se što ću te gledati kao Paola Guccija - nadodaje druga. Leto se na filmskom platnu proslavio u filmovima The Thin Red Line, Prefontaine and Fight Club, How to Make an American Quilt, a najviše se proslavio u filmu Requiem for a Dream. Za film Dobri dileri iz Dallasa dobio je 2013. Oscara.

Osim filmske karijere, Leto je i pjevač, gitarist i tekstopisac banda 30 Seconds to Mars. Osnovan 1995. zajedno s bratom Shannonom, band je izdao tri albuma, 30 Seconds to Mars u 2002. godini, A Beautiful Lie u 2005. i This is War u 2009.