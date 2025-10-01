Prepoznajete li ovog glumca? Cijeli svijet mrzio je njegov lik, a onda se povukao iz javnosti...

Malo je glumaca koji su se tako duboko urezali u kolektivnu svijest gledatelja kao Jack Gleeson. Njegova maestralna izvedba Joffreyja Baratheona u HBO-ovoj seriji "Igra prijestolja" postavila je novi standard za televizijske zlikovce, stvorivši lik kojeg su milijuni voljeli mrziti. No, upravo na vrhuncu slave, Gleeson je šokirao svijet odlukom da napusti glumu. Godinama kasnije, vratio se tiho, a sada, ulogom u Netflixovom hitu "House of Guinness", dokazuje da je njegova priča daleko od završene.

Kada se 2011. godine prvi put pojavio na ekranima kao plavokosi, sadistički princ Joffrey, Jack Gleeson imao je samo 19 godina. Njegova sposobnost da dočara okrutnost, aroganciju i kukavičluk mladog kralja bila je zapanjujuća. Inspiraciju je, kako je sam priznao, crpio iz izvedbe Joaquina Phoenixa kao Komoda u filmu "Gladijator". Ubrzo je postao jedan od najprepoznatljivijih, ali i najomraženijih likova u povijesti televizije. No, dok je njegova karijera bila u strelovitom usponu, Gleeson je osjećao da gubi nešto ključno – ljubav prema samom činu glume.

Foto: Imdb

Glumom se počeo baviti s osam godina, iz čiste zabave i rekreacije. "Sve što sam želio kao dječak bilo je postati glumac", izjavio je godinama kasnije. Međutim, pritisak i profesionalizacija koju je donijela "Igra prijestolja" promijenili su njegov odnos prema poslu. U intervjuu za Entertainment Weekly 2014., nakon šokantne smrti svog lika, 21-godišnji Gleeson je objasnio: "Jednostavno sam prestao uživati u tome kao nekada... Kada od nečega zarađujete za život, to mijenja vaš odnos s tim. Nije da mrzim glumu, samo to više nije ono što želim raditi." Gluma je postala "mehanička i manje strastvena", teret umjesto užitka.

Razbijanje mitova i akademski bijeg

Njegova odluka o povlačenju potaknula je brojne spekulacije. Najraširenija teorija bila je da se mladi glumac povukao zbog zlostavljanja i prijetnji obožavatelja koji nisu mogli odvojiti glumca od lika. Međutim, Gleeson je nedavno, na premijeri serije "House of Guinness", odlučno demantirao te glasine.

- Srećom, to nije bilo zato što sam primao bilo kakvo zlostavljanje. Znam da se to, nažalost, događa. Ljudi brkaju lik s glumcem, ali ja to nisam iskusio - pojasnio je, dodavši da je jednostavno želio istražiti druge interese.

German Comic Con Limited & Family Edition at Dortmund Trade Fair, Germany - 16 Jul 2022 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Tijekom svoje glumačke pauze, Gleeson se posvetio akademskom životu. Upisao je studij filozofije i teologije na prestižnom Trinity Collegeu u Dublinu, gdje je 2012. čak izabran za sveučilišnog stipendista. No, nije u potpunosti napustio scenu. S prijateljima s fakulteta osnovao je kazališnu družinu Collapsing Horse Theatre Company.

Kroz ovu neovisnu kazališnu produkciju, vratio se korijenima – glumi iz strasti, a ne iz obveze. Sudjelovao je u predstavama poput "Bears in Space", koja je s uspjehom igrala u Dublinu, na Edinburgh Festival Fringeu, pa čak i na Off-Broadwayu u New Yorku. Ovaj period omogućio mu je da ponovno otkrije radost stvaranja bez pritiska globalne slave.

Trijumfalni povratak

Nakon godina posvećenih kazalištu i manjim, sporadičnim ulogama na ekranu (poput one u seriji "Sex Education"), Gleeson je osjetio da mu "nedostaje gluma pred kamerama". Njegov veliki povratak dogodio se 2025. godine s nekoliko značajnih projekata, a kruna svega je uloga u Netflixovoj povijesnoj drami "House of Guinness". Serija, koju su mnogi prozvali "nasljednikom Peaky Blindersa", prati uspon slavne irske dinastije piva u 19. stoljeću.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U njoj Gleeson tumači Byrona Hedgesa, lika koji je potpuna suprotnost Joffreyju Baratheonu. Byron je karizmatični, ambiciozni i lukavi rođak obitelji Guinness, sin bogate protestantkinje i oca katolika, irskog pobunjenika. S nogom u oba svijeta, on koristi svoj šarm i veze kako bi pomogao obitelji da proširi svoje carstvo na Ameriku.

- On je netko tko je prilično otporan i ambiciozan. Bilo ga je zaista zabavno glumiti - rekao je Gleeson.

Foto: Netflix

Njegova izvedba donosi dozu humora i nepredvidljivosti u napetu obiteljsku sagu. Tvorac serije Steven Knight bio je oduševljen onim što je Gleeson donio ulozi: "Jack unosi nešto neočekivano. Napisao sam Byrona na jedan način, a onda ga je Jack učinio tako veselim, tako poletnim."

Gledatelji su konačno dobili priliku vidjeti Gleesona u potpuno drugačijem svjetlu – kao simpatičnog smutljivca za kojeg je lako navijati. Ova uloga ne samo da pokazuje njegov glumački raspon, već mu pomaže da se konačno distancira od sjene omraženog kralja.