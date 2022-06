Prepoznajete li ovog Hrvata? Danas glumi sa Sandlerom, a nekada je vodio 'Glamour cafe'

Netflixov film Hustle u kojem glumi bivši voditelj Ivica Kovačević (45) postao je najgledaniji u Hrvatskoj i svijetu. Ostvario je čak 84.5 milijuna sati gledanja, a na IMDb-u je dobio 7.4 na osnovu 35 tisuća ocjena.

Hustle se na Netflixu pojavio početkom ovog mjeseca, a već je prvih dana dobio mnoštvo pohvala filmskih kritičara. Prikazuje ono što se događa iza kulisa NBA lige.

Glavne uloge imaju Adam Sandler (55) i košarkaš Juan Hernangómez (26). Sandler glumi nesretnog košarkaškog skauta Philadelphia 76ersa Stanleyja Sugermana, koji sanja o tome da postane trener u NBA ligi.

Nema sreće s pronalaskom novih talenta sve dok ne otkrije Boa Cruza (Juana Hernangómeza). Sugerman dovodi Cruza u Ameriku i to bez odobrenja svog tima, kako bi dokazao da im je mjesto u NBA-u. Film je režirao Jeremiah Zagar, a jedan od producenata je najpoznatiji NBA košarkaš LeBron James.

Ivica Kovačević ili Ivica Marac, kako ga zovu Amerikanci, u filmu glumi srpskog menadžera. Nekada je radio kao novinar showa 'Glamour Cafe', emisije 'Hrvatska uživo' te kviza 'Upitnik' i plesač, a u 31. godini je promijenio život.

Prije 15 godina stigao je u New York te upisao studij glume u sklopu Maggie Flanagan studija, a dosad je igrao u serijama 'The Americans', 'The Power', 'Billions', 'Jessica Jones', 'Succession te filmovima 'Deleted Scene' i 'Kavijar'.U Hrvatskoj je glumio u predstavama 'Chicago' i 'Briljanteen'. U početku je radio kao instruktor fitnesa. Kako je njegovo prezime, Kovačević, Amerikancima bilo teško izgovoriti, uzeo je umjetničko ime Ivica Marc.

