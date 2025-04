Prepoznajete li ovu djevojčicu? Danas joj je rođendan, a imala je brojne zdravstvene probleme

Jessica Alba danas slavi 44. rođendan. Glumica, poznata po svojoj prirodnosti, je jedna od najprepoznatljivijih američkih glumica i uspješna poduzetnica. Poznata po ulogama u seriji 'Dark Angel' i filmovima poput 'Fantastic Four' i 'Sin City', Alba je izgradila karijeru koja nadilazi filmsku industriju, zahvaljujući i vlastitoj tvrtki 'The Honest Company'.

Foto: Instagram

Jessica je odrasla u obitelji skromnih mogućnosti, uz mlađeg brata Joshuu, majku Catherine i oca Marka, koji je bio pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva.

Zbog očeve karijere, obitelj se često selila, živjeli su u Mississippiju i Teksasu, prije nego što su se trajno vratili u Kaliforniju kada je Jessica imala devet godina.

Njezina majka ima dansko, velško, njemačko, englesko i francusko podrijetlo, dok je otac meksičkog podrijetla, s korijenima koji uključuju španjolske i autohtone meksičke pretke.

Djetinjstvo Jessice Albe bilo je obilježeno čestim zdravstvenim problemima. Kao dijete je više puta godišnje imala upalu pluća, dva puta su joj pluća djelomično kolabirala, imala je problema s astmom, slijepim crijevom i krajnicima, a često je bila hospitalizirana. Zbog toga je bila izolirana od vršnjaka i teško je sklapala prijateljstva. U intervjuima je isticala da je odrasla u 'načinu preživljavanja', jer su roditelji živjeli od plaće do plaće, bez sigurnosne mreže, što je u njoj probudilo snažnu želju za uspjehom i boljim životom.

Jessica Alba, actor and businesswoman, attends the IPO of her company, The Honest Company in New York | Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Unatoč izazovima, Jessica je od malih nogu pokazivala interes za glumu. Već s pet godina znala je da želi biti glumica, a s 11 godina nagovorila je majku da je odvede na glumačko natjecanje u Beverly Hillsu, gdje je osvojila glavnu nagradu, besplatne sate glume.

Samo devet mjeseci kasnije potpisala je ugovor s agentom i ubrzo dobila prvu filmsku ulogu u filmu 'Camp Nowhere'. Prvotno je trebala raditi samo dva tjedna, ali je zbog iznenadnog odlaska druge glumice ostala na snimanju dva mjeseca.

Nakon toga, Alba je snimila nekoliko reklama i dobila uloge u popularnim serijama poput 'The Secret World of Alex Mack' i 'Flipper', gdje je iskoristila svoje plivačke vještine koje je stekla zahvaljujući majci, bivšoj spasiocici.