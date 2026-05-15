MNOGI SU OBOŽAVALI TU EMISIJU

Prepoznajete li tko je ovo? Bio je na Turbo Limach Showu kao dijete: 'Imam i loše sjećanje...'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: screenshot/HRT

Danas popularni voditelj i glazbenik je u djetinjstvu po prvi put na televiziji zapjevao na Turbo Limach Showu. Isječak njegovog nastupa pustili su i u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'

Admiral

Hrvatska radiotelevizija danas slavi 70., a Hrvatski radio 100. rođendan. Povodom te svečane obljetnice su se u petak u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' prisjetili dječjih emisija koje su obožavale generacije. U goste je tako stigao Kristijan Ugrina, koji je bio voditelj popularne emisije 'Hugo', ali i voditelj i glazbenik Saša Lozar, kojemu je prvi televizijski nastup bio u 'Turbo Limach Showu'

Prikazan je i isječak njegovog nastupa, a tada je pjevao pjesmu 'If You Don't Know Me by Now' grupe Simply Red. Lozar je ostao oduševljen kada je vidio isječak: 'Pa ovu snimku mi morate dati, ja ovo nemam!', rekao je. 

Foto: screenshot/HRT

- Saša, nisam te tako zamišljala - rekla mu je Doris Pinčić Guberović. On je otkrio kako je tada slušao Simply Red, Georgea Michaela i Roxette. Tada je, prisjetio se, imao 12-13 godina. 

- Stvarno ću zauvijek pamtiti taj period, Turbo Limach Show bio je nešto što je nama koji smo voljeli pjevanje i glazbu bila emisija koju smo pobožno čekali. Jedino loše sjećanje je to što sam se svađao sa stilistima - rekao se i našalio na svoj stajling. 

Foto: screenshot/HRT

- Moja 'životna neprijateljica' Renata Sabljak je pobijedila tada u finalu. Srce mi je puklo kada je osvojila Atari, ona je rekla 'Oh, što ću ja s time, to mi ne treba', a ja bih radije to nego išta. Mi se često susretnemo kroz život i karijeru i često se toga prisjetimo - objasnio je. 

Zagreb: Dan na Radiju Antena uz voditelje Sašu Lozara i Marinu Remenarić
Zagreb: Dan na Radiju Antena uz voditelje Sašu Lozara i Marinu Remenarić | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

