Prepoznajete li tko je ovo? Bio je na Turbo Limach Showu kao dijete: 'Imam i loše sjećanje...'

Hrvatska radiotelevizija danas slavi 70., a Hrvatski radio 100. rođendan. Povodom te svečane obljetnice su se u petak u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' prisjetili dječjih emisija koje su obožavale generacije. U goste je tako stigao Kristijan Ugrina, koji je bio voditelj popularne emisije 'Hugo', ali i voditelj i glazbenik Saša Lozar, kojemu je prvi televizijski nastup bio u 'Turbo Limach Showu'.

Prikazan je i isječak njegovog nastupa, a tada je pjevao pjesmu 'If You Don't Know Me by Now' grupe Simply Red. Lozar je ostao oduševljen kada je vidio isječak: 'Pa ovu snimku mi morate dati, ja ovo nemam!', rekao je.

- Saša, nisam te tako zamišljala - rekla mu je Doris Pinčić Guberović. On je otkrio kako je tada slušao Simply Red, Georgea Michaela i Roxette. Tada je, prisjetio se, imao 12-13 godina.

- Stvarno ću zauvijek pamtiti taj period, Turbo Limach Show bio je nešto što je nama koji smo voljeli pjevanje i glazbu bila emisija koju smo pobožno čekali. Jedino loše sjećanje je to što sam se svađao sa stilistima - rekao se i našalio na svoj stajling.

- Moja 'životna neprijateljica' Renata Sabljak je pobijedila tada u finalu. Srce mi je puklo kada je osvojila Atari, ona je rekla 'Oh, što ću ja s time, to mi ne treba', a ja bih radije to nego išta. Mi se često susretnemo kroz život i karijeru i često se toga prisjetimo - objasnio je.