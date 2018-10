Prepoznajete li TV voditelja? Nekoć je 'furao' kosu do brade

Voditelj emisije ‘RTL Danas’ Tomislav Jelinčić (40) na društvenoj mreži pohvalio se fotografijom iz mlađih dana. Podijelio je iskaznicu koja se 1992. koristila za vožnju ZET-om, a na kojoj je Jelinčić neprepoznatljiv.

Posljednjih godina televizijski voditelj 'fura' podšišanu kratku kosu dok je u srednjoj školi imao plavu kosu dužine do brade, uredno počešljanu na razdjeljak.

Foto: Instagram

- 'Ovo je hit', 'Sjećam se te kosice', 'Tomo bio i ostao lijep' - samo su neki od komentara voditeljevih pratitelja.

Ipak, nakon godina posvećenim radu na televiziji, Jelinčić se sada jako brine o svojoj kratkoj frizuri dok vremena kad je bio plavuša rado sjeća.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tomislav je od 2005. u braku s profesoricom solo pjevanja i glasovira Ivanom s kojom ima sinove Jonu (12), Vida (8) i Tina (6) te petomjesečnu djevojčicu Bugu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jelinčić je svojedobno rekao kako su on i supruga bili na početku prijatelji, a prohodali su na film 'Bande New Yorka' u kojem je, našalio se, bilo krvi do koljena.

- Svaki brak ima i svoj mrak, a bitno je na vrijeme upaliti svjetlo i reći 'oprosti', prihvatiti tuđe mane i osvijestiti vlastitu nesavršenost. Mislim da manjak svega toga dovodi i do razvoda - objasnio je voditelj tajnu dugovječnog braka prošle godine.

Foto: Pixsell Često ističe da mu u životu i braku pomaže vjera te je istaknuo kako mu to pokaže koliko ima prostora da bude bolji i muž i otac i prijatelj i kolega.

- Imaš pred sobom savršen primjer koji samo treba slijediti i uz zajedničku molitvu tu je dobar temelj za skladnu obitelj - rekao je Jelinčić.

