Prestala je glumiti i posvetila se Bogu: 'Nisam mogla reći ne'

Imali su sve što su ikad htjeli. Novac nije bio problem i sva vrata su im uvijek bila otvorena. Uspjesi su na poslovnom planu dolazili jedan za drugim, ali umjesto sreće - osjećali su prazninu u sebi. Nešto je nedostajalo, nešto što novac ne može kupiti. Počeli su istraživati duhovnu stranu i preporodili se u vjeri. U petom nastavku serijala “Od zvijezda do Boga”, otkrivamo sve o obraćenju nekadašnje glumačke zvijezde Edite Majić koja živi kao časna sestra Edita Marija od Križa.

Prošlo je već 15 godina otkad se bivša hrvatska kazališna i filmska glumica Edita Majić (49) povukla iz svjetovnog života i otišla u samostan sv. Josipa u španjolskom gradu Ávili, gdje je postala časna sestra karmelićanka. Njen postupak šokirao je javnost.

Jedan su je dan gledali u legendarnoj Magellijevoj “Antigoni” i Brucknerovu “Gorkom, gorkom mjesecu”, a već drugi dan svima je poručila: “Gotovo je, odlazim u časne”. I to ne bilo koje časne. Nekoć jedna od naših najtalentiranijih i najnagrađivanijih mladih glumica izabrala je biti bosonoga, u isposništvu, najvećemu mogućem siromaštvu, po cijele dane u tišini, bez razgovora, a oglašavala se tek u molitvi.

Foto: HTV

- Taj susret s Bogom dogodio se jedanput kao bljesak, neočekivani dar njegove ljubavi koja se ulijeva u tvoje biće, apsolutno, silovito, odjedanput, nezadrživo i do kraja. Odjednom mi je sve postalo jasno. Sva pitanja bila su odgovorena - opisala je 2003. Edita svoje obraćenje.

Ni tada mnogima nije bilo jasno što se s njom zapravo zbiva. Je li ozbiljna, odlazi li stvarno zauvijek i zašto to, na kraju krajeva, čini, pitanja su na koja nitko nije imao odgovor. A onda je Mani Gotovac, s kojom je Edita svojedobno surađivala, jednom prilikom rekla da glumica zapravo nije mogla preboljeti nesretnu ljubav i da je zbog toga počela uzimati heroin te je pobjegla od svega. Gotovac su nakon toga na nož dočekali mnogi Editini prijatelji i obitelj, koji su sve demantirali, a i Edita je, čuvši to iz Avile poslala Mani pismo u kojem joj poručuje da je sretna i neka napokon prihvati to. U jednom od rijetkih intervjua, a koji je dala karmelskom redovniku, Edita je objasnila kako je u karmelićanke otišla razočarana površnošću života kakav je živjela.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Koji je razlog zbog kojeg uistinu vrijedi živjeti? Ako je to samo ovo izvanjsko... ovih nekoliko godinica proživjeti što ugodnije po formuli ‘u se, na se i poda se’..., a potom nestati u ništavilu, s tijelom predanim crvima u nekom tamo hladnom grobu..., onda je bolje uopće ne biti - rekla je Edita i dodala da je u tom periodu preispitivanja osjetila duhovni poziv.

Foto: Screenshot HRT/PIXSELL

- Uvijek mu možemo reći ‘ne’, ali onoj duši koja je uistinu srela Božju ljubav, usudim se reći, nemoguće je reći ‘ne’ na Božji poziv. Sestra Edita Marija od Križa 2017. je odlučila još radikalnije služiti Bogu i otišla je živjeti izvan samostana, u pustinju.