Fra Ivan Matić: 'Ja ispovijedam najteže grijehe slavnih Hrvata'

Imali su sve što su ikad htjeli. Novac nije bio problem i sva vrata su im uvijek bila otvorena. Uspjesi su na poslovnom planu dolazili jedan za drugim, ali umjesto sreće - osjećali su prazninu u sebi. Nešto je nedostajalo, nešto što novac ne može kupiti. Počeli su istraživati svoju duhovnu stranu i preporodili su se u vjeri. U četvrtom nastavku serijala "Od zvijezda do Boga" fra Ivan Matić otkriva koga je sve preobratio.

Na spomen Kuće susreta Tabor srce im zaigra, širok osmijeh razlije se po njihovu licu, a ni poneke suze radosnice i zahvalnice ne nedostaju, svojedobno je pokojni fra Zvjezdan Linić opisao osjećaje koji se bude u čovjeku nakon proživljenih duhovnih obnova. Kako se priča, ali i kako mnogi svjedoče u Kući susreta, velik broj slavnih se preobrazio.

- Mnogi koji su tražili smisao života otkrili su ga ovdje u Taboru, pa mnogi znaju reći: ‘Tu se osjećamo doma, tu smo doživjeli nešto predivno što je promijenilo naš život’. To se poslije itekako vidi i odražava u njihovu svakodnevnom životu. Počnu živjeti novi život u vjeri i kroz 21 godinu doista je velik broj ljudi prošao kroz Tabor, a i danas dolaze - govori nam fra Ivan Matić (51).

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Tako su se u Taboru, gdje Matić trenutačno vodi obnove, našli Sanja Doležal (55), Ivana Husar Mlinac (41), Marija Husar Rimac (43), Marin Ivanković Stoka (37), Nina Badrić (46), Simona Mijoković (33), Ante Gotovac (48), Zoran Mamić (47) i bivša supruga Vanja (46), Matija Dedić (45), Alan Hržica (40)... Njih je na produhovljenje potaknuo upravo pater Zvjezdan. Uz fra Ivan bio im je najveća potpora kad im je to bilo potrebno. Nekima je trebala češća i dulja duhovna obnova da bi se “izliječili”, dok je drugima samo jedan susret bio dovoljan da spoznaju kako su na pravome mjestu.

Iako je polaznicima Kuće susreta pokušao dati najbolji savjet i riječi utjehe da spoznaju vjeru, njegova bolest bila je jača. Pater Linić preminuo je u prosincu 2013. Vijest je rastužila brojne domaće zvijezde koje su se, zahvaljujući njemu, promijenile.

- Jako mi je teško. Bili smo bliski 25 godina. Krstio je moju djecu, vjenčao mene i supruga. Bio je jedan od rijetkih, svetac među nama - govorila je pjevačica Sanja Doležal, dok je Ivana Husar Mlinac rekla kako će joj nedostajati njegovi savjeti, on kao osoba i ljubav koju je imao za sve. Ipak, kako mnogi tvrde, Linić je nakon smrti dobio dostojnog zamjenika te Tabor nije zamro, zaustavio se ili ugasio nego se nastavio razvijati istim putem. Njemu se sad slavni ispovijedaju i “mole” ga za pomoć.

- Kad sam se vratio iz Rima, počeo sam pomagati fra Zvjezdanu, a onda sam poslije nastavio taj rad u Taboru. Od 2000. do 2013. bio sam u drugoj službi, no naravno, i tad sam pratio sve u našoj provinciji, ali tek kad sam se vratio, počeo sam aktivno sudjelovati u radu Kuće susreta Tabor - rekao je fra Ivan, koji tvrdi kako nije smatrao da će baš on naslijediti vođenje Kuće susreta. Svjestan je da je preuzeo mjesto na kojem se svakodnevno događaju preobraćenja.

- Mi ovdje imamo molitve pred presvetim i mnogi su otkrili ljepotu i snagu u tim molitvama - priznao je Matić. Smatra kako duhovne obnove mogu pomoći u tome da čovjek bolje vidi sebe u onome što radi.

- Kao i svi ljudi koji traže, tako i mnoge medijski poznate osobe znaju doći tu i puno puta ljudi u njima gledaju one svjedoke koji žele i svojim dolaskom u Tabor posvjedočiti vjeru. Tu otkrivaju nešto što je snaga te Božje blizine, posebno kroz tu ljubav Božju koja se očituje u sakramentima kroz ispovijed, svetu misu, kroz razgovor, kroz to zajedništvo vjere, u pjesmi i radosti - izjavio je pater.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osim duhovnih obnova kroz seminare Matić češće ispovijeda. Ljudi u Kući susreta mogu i prespavati, a kako fra Ivan kaže, ljudi se u Tabor često dolaze i odmoriti. Bijeg od stvarnosti ovdje je pronašala Marija Husar Rimac 2003.

- Moje srce je stvarno bilo željno i vapilo je za obnovom. U tome momentu moj život je na van izgledao predivno; slava, uspjeh, novac, predivna karijera u bendu Divas, no moje srce i duša bili su prazni - rekla je Ivana. Čim su javne osobe, smatra Matić, one su izloženije komentarima i susretima koji donose nemir pa zato traže taj mir i povlače se na ovakvo mjesto. To dokazuje i Marija.

Ona se preobratila na seminaru koji je trajao sedam dana. Polaznici su dobili zadatak da se moraju pokleknuti pred Presvetim i reći: “Isuse, predajem ti svoj život”. U tom trenutku je Marija, kako je objasnila, doživjela puninu ljubavi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Kad god sam bila umorna, nikad nisam trčala na neki wellness vikend, moj wellness bio je Tabor. To je jedino mjesto gdje sam se mogla odmoriti - rekla je pjevačica. U duhovnu glazbu krenula je s pjesmom “Rijeke žive vode”, a 2008. je u Međugorju pred mladima svjedočila o svom obraćenju.

Pater Ivan dodao je kako poznati ne dolaze samo zato što imaju probleme nego i zato što žele biti u toj molitvi.

- Oni žele biti u zajedništvu. Naravno, ako postoje neki problemi, onda imam osobne razgovore u kojima se čovjek može više otvoriti i vidjeti što i kako dalje - objasnio nam je fra Matić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Osim što je u Taboru upoznala supruga Vjekoslava, s kojim danas ima sina Ivana (4), Marija Husar još se više zbližila sa sestrom Ivanom.

- U početku nas je vjera razdvojila jer me Ivana nije mogla prihvatiti, nije mogla prihvatiti moju promjenu i to joj je bio velik šok. Mislila je da je to hir, no kad je vidjela da ne posustajem, i ona se preobrazila - opisala je Marija. Kako svjedoče polaznici u Taboru, sestre se znaju ispovijedati dva, tri puta na tjedan te redovito posjećuju Kuću susreta. Na seminarima se nisu isticale u odnosu na druge polaznike, bile su usredotočene na molitvu, a s vremenom su se sve više zanimale o Bogu i vjeri.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Duhovne obnove, osobni susreti, razgovori i ispovijedi, to je nešto što stvarno daje smisao Taboru. Ljudi se žele ispovjediti temeljito - objašnjava pater Ivan. Osim Marije, u Taboru je pokojnog supruga upoznala i Sanja Doležal. No njezin Nenad umro je prije šest godina od moždanog udara, a pjevačica je utjehu pronašla u riječima fra Zvjezdana.

- On mi je zaista pomogao. Ni u jednom trenutku nisam osjetila gorčinu, ljutnju i bijes na Boga. Nerazumijevanje - da jer ne možemo pojmiti, ne možemo shvatiti, od nas se traži samo da prihvatimo. Nije to lako prihvatiti kad si s nekim više od 20 godina i kad je netko kraj tebe živ i zdrav, a idućeg trenutka ga nema. Bilo je jako bolno, ali da nije bilo vjere i da nema vjere i sad, vjerojatno bi bilo još gore. Sigurno bih izgubila smisao - priznala je, a fra Matić smatra da se upravo kroz takve primjere može vidjeti kolika je “veličina” Tabora.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Svatko od nas traži smisao i upravo te poznate osobe negdje su u sebi osjetile prazninu te došle tu. Svi koji dolaze ovdje dožive tu jednostavnost i ljepotu zajedništva. Naravno, kad dođu poznate osobe i kad posvjedoče koliko im je važno ovo mjesto, žele se malo povući, odmoriti i doživjeti taj unutarnji mir, tu snagu da mogu nastaviti dalje - objašnjava Matić. U Taboru je svoje rane izliječio i bivši bračni par Gotovac. Ante i Simona dugi su niz godina vodili život pun droge i orgija.

- U matičnom uredu bili smo ‘ubijeni’ od bijelog. Čim smo ušli u Kuću, rekao sam svatovima da mogu ostati samo oni raspoloženi za grupnjak. Tri se dana ružilo. Šampanjac, bijelog kao u priči. O seksu da i ne govorim - priznao je Ante u autobiografskoj knjizi “Vrag”. Simona nije skrivala da je bila nesretna u braku te da je patila.

- Bila sam jako tužna. Zbog Ante sam odbacila sve. Revije, karijeru, ugovor sa Chanelom vrijedan 250.000 dolara, slavu. On je postao loš. Sve gori i gori. Bojao se, bio je ljubomoran - rekla je. Tako je nakon burnoga trogodišnjeg braka sa zagrebačkim poduzetnikom i rastave koju je pratila cijela Hrvatska utjehu pronašla u vjeri. Bivši suprug, s kojim ima kćer Gabrijelu (11), prvi ju je odveo fra Zvjezdanu. Ante se tamo pojavio u siječnju 2011., a Simona u veljači 2012.

- Kad je Ante shvatio da se nešto događa, odlučio mi je pomoći. Nazvao me i rekao da je bio u Taboru i da mi je odande donio svetu vodu i svetu sol, kao i mali križ - rekla je svojedobno. Borila se s bulimijom i svaku si je večer kuhala kilogram tjestenine za večeru, što bi poslije povratila. Taj put skuhala ju je u svetoj vodi te posolila svetom soli i prvi joj se put dogodilo da nije mogla povraćati, a kako je priznala, hrana joj je imala drugi okus. Osjetila je želju pa je otišla fra Liniću.

- Ante i Simona su došli ovdje dok je bio pater Zvjezdan, tako da je on njima pomogao da dođu k sebi i da otkriju Božju ljubav. I sami su znali posvjedočiti koliko im je značio Tabor, kao i pater Zvjezdan, koji ih je tako očinski primio. Zahvaljujući ovakvome mjestu, čovjek može iznova početi život. Kad krenemo tim novim putem, to drugima postane znak, drugi jednostavno vide da je osoba drukčija i da živi drukčije - objasnio nam je promjenu koja se dogodila bivšem paru fra Ivan pa nastavio:

- To je stalni proces, čovjek treba duhovnu obnovu u tom svom hodu. Jedanput kad čovjek srcem uđe u sve to, vidi i ljepotu toga i jednostavno vidi da ne može bez Boga. Duhovna obnova je proces u našem vjerničkom hodu ne samo tijekom boravka u Taboru nego i poslije u životu kad čovjek nastavlja živjeti svoj Tabor i ono što je tu doživio u svom srcu. U grupi od tridesetak osoba Simona je pjevala, plesala, molila se. Navodno je jedanput, u žaru sjedinjenja s Kristom, zapjevala i na hebrejskom, a nekoliko je puta zbog prosvjetljenja padala u nesvijest.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Isus joj je, govorila je Simona, bezbroj puta kucao na vrata srca, ali ona se nije obazirala.

- Strpljivo je čekao da mu se vrati najprljavija od svih ovčica. Prepoznala sam se u propovijedima o izgubljenom sinu koji je sve prokockao, ali Bog je znao da ima veliki plan koji će ostvariti baš kroz mene - rekla je te se pohvalila kako se kroz vjeru i duhovne obnove riješila cigareta, maknula od bluda i lošeg života te prihvatila Isusa kao jedinog spasitelja i prijatelja. Isus ju je, dodaje, izliječio i od bulimije od koje je bolovala od 16. godine. Za prvu ispovijed kod fra Zvjezdana grijehe je napisala na sedam stranica, a priznala je i da je bila prostitutka. Svjedočila je kako ju je s 13 godina zlostavljao očuh, a prisjetila se i razdoblja drogiranja i opijanja te svega lošeg što joj je brak s Gotovcem donio.

S njom je, kažu nam ljudi iz Tabora, počela dolaziti i njezina majka Tamara, a na Simoni se samo nakon nekoliko susreta vidjelo da se “ponovno rodila”. Danas, šest godina nakon, Simona i dalje ima život ispunjen Bogom. Prije dvije godine udala se za Stanislava Mijokovića (51), koji radi u tvrtki koja se bavi prodajom, servisom i čišćenjem automobila, a vjenčao ih je upravo fra Ivan. Ubrzo su se nakon vjenčanja preselili s Gabrijelom u austrijski grad Linz. Imaju dvoje djece, sina Joshuu (1) i petomjesečnu kćer Amaliju, kojima su dali biblijska imena. Par se u Zagreb vratio samo da bi Simonina sina mogao krstiti fra Ivan.

- Kad su nas pustili doma, prvo smo odveli Joshuu u Crkvu, pred Tabernakul - pred Isusa. To sam obećala Isusu. I prva riječ koju ću naučiti Joshuu da kaže bit će ne ‘mama’, ne ‘tata’ nego ‘Isus’. I kad kažu da je Simona sredila život. Nije to tako nego moje srce svjedoči: Isus mi je darovao novi život - zaključila je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svatko na svoj način živi vjeru, smatra Matić.

- Primjerice, Alan Hržica pokrenuo je molitvenu zajednicu Srca Isusova, kamo danas dolaze stotine mladih, a u Taboru se dogodilo njegovo osobno obraćenje. Ljudi dođu i otkriju svoj poziv - objašnjava Matić, koji s duhovnim pjevačem često organizira razna pjevačka događanja. Osim Hržice i sestara Husar, u Tabor često zna doći Nina Badrić. Pjevačica je duhovnu obnovu kod fra Zvjezdana “pohađala” nakon što se rastala od supruga Bernarda Krasnića. Kratko nakon toga par se pomirio, a Nina je izjavila: “Neke stvari u životu dolaze onako kako to netko odozgo složi.” Da snagu nalazi u vjeri, dokazala je i kad je u povodu dolaska pape Benedikta XVI. u Hrvatsku s drugim pjevačima snimila pjesmu “Zajedno u Kristu”.

Život je zbog Tabora drukčiji postao i Stoki koji se na odvikavanju od droge u komuni okrenuo Bogu. Bio je na duhovnoj obnovi kod Linića te mu je tijekom boravka u komuni napisao pjesmu. Za repera to je bio težak period, a Matić nam je otkrio kako i estradnjake često znaju mučiti sumnje.

- Ljudi mi znaju govoriti: ‘Joj, to je prezahtjevno’, ‘Pa to ne mogu’, ‘Pa kako ću ja to?’..., no i dalje ipak nastoje dolaziti, dok se ne dogodi da je to nešto što je dobro za osobe, ali čovjek to sam shvati, nije da ih treba uvjeravati - kaže pater Ivan.