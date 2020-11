Par se fotografirao ispred televizijskog tornja Avala, a glazbenica se raspisala u opisu objave.

- Pokrpali smo se i ovaj put. Ova godina nam je najte\u017ea do sad. Napeti smo, na poslovima su nam bure i oluje (oboje poduzetnici), djeca mala i zahtjevna, a i ovaj \u017eivot na dvije adrese stra\u0161no naporan. Odnos se lako pokvari\u00a0kad ga ne njeguje\u0161. Al radit \u0107emo na njemu, dugujemo to i sebi i ovim malim prdavcima. Ljubav je tu, al \u017eivot i stres gaze i melju bez milosti - napisala je.

- Eto, za sve one koji nas idealiziraju i misle da smo junaci sretne obiteljske romanti\u010dne komedije, bez problema, pa se uspore\u0111uju. \u010citam to iz puno va\u0161ih poruka. Niste fer prema sebi! Svi imamo svoje terete, Instagram ih samo dobro foto\u0161opira. Nismo oti\u0161li u Pariz pred Eiffelov toranj, al zato me doveo pred ovaj Avalin. Kad malo za\u017emiri\u0161\u00a0na jedno oko - i sli\u010dno je. \u017divot ide dalje, nova borba iz dana u dan - dodala je.

Pratitelji su je podr\u017eali.

- Brak je svakodnevno biranje da se ostane. Bez obzira na sve i s obzirom na sve. Vrijedi istrajati. Muka se podjeli s\u00a0nekim, a radost udvostru\u010di - jedan je od komentara.