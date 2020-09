Prevoditelji poznatim ulomcima uljepšali još neizvjesnu jesen: 'Ostanite zdravi, udaljavajte se'

U Prevodilačkom maratonu u sklopu Festivala svjetske književnosti sudjelovalo je osam hrvatskih književnih prevoditelja koji su čitali ulomke iz knjiga kako bi unijeli zabavu u ovom razdoblju pandemije

<p>Festival svjetske književnosti danas je ugostio članice i članove Društva hrvatskih književnih prevoditelja koji su čitali ulomke koji tematiziraju zabavu, slavlja i druženja usprkos korona virusu. Sudjelovali su <strong>Ana Badurina</strong>, <strong>Snježana Božin</strong>, <strong>Adrian Cvitanović</strong>, <strong>Snježana Husić</strong>, <strong>Romana Perečinec</strong>, <strong>Željka Somun</strong>, <strong>Dean Trdak</strong> i <strong>Vlatka Valentić</strong>. Razgovor i čitanja je moderirala <strong>Lara Hölbling Matković</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Sretni smo što se suradnja s čitateljima hrvatske književnosti opet održava - rekla je na početku moderatorica Lara, a onda je prevoditeljica s talijanskog i engleskog jezika Snježana Husić započela druženje i počela čitati ulomke iz romana 'Nek zabava počne' talijanskog pisca <strong>Niccoloa Ammanitija</strong>. Snježana se uživjela u čitanje i na što bolji način prenijela rečenice iz romana. </p><p>Potom je na red došao <strong>Adrian Cvitanović</strong>. Odabrao je ulomak iz knjige 'Lijepi dvadesetogodišnjaci', čiji je autor <strong>Marek Hłasko</strong>, poljski književnik. Adrian je to djelo inače preveo na hrvatski jezik.</p><p>- Kao što znamo, ondje gdje su druženja i slavlja, ne može se iz glazbe i plesa. Pa se naša sljedeća tri čitanja odnose na to - nadalje je Lara najavila prevoditeljicu Vlatku Valentić. Ona je pročitala ulomke iz romana 'Asimetrija', američke spisateljice <strong>Lise Halidej</strong>.</p><p>A nakon Vlatke je mikrofon preuzeo Dean Trdak koji je čitao ulomke iz romana 'S Eleanor Oliphant je sve u najboljem redu', škotske spisateljice <strong>Gail Honeyman </strong>(48).</p><p>- Prije svega malo konteksta. Eleanor je izuzetno inteligentna. No, odrasla je sama, radi u računovodstvu jedne firme, ne druži se ni sa kim, a vikende provodi ispijajući votku. Život joj se mijenja kada s kolegom spašava starca kojem je pozlilo na ulici - rekao je Dean nekoliko riječi o romanu prije no što je počeo s čitanjem. </p><p>A Snježana Božin čitala je treći ulomak o plesu. Književna je prevoditeljica s njemačkog jezika. Odabrala je ulomak iz romana 'Tyll' njemačkog pisca <strong>Daniela Kehlmanna</strong>.</p><p>- Plesovi i slavlja često vode do stvaranja dubljih veza među partnerima, pa čak i brakova - najavila je Lara Željku Somun, koja je pročitala ulomak iz romana 'Patria', španjolskog pisca<strong> Fernanda Aramburua</strong> (61). </p><p>A nakon Željke, zasjela je Romana Perečinec, prevoditeljica s nizozemskog, njemačkog i engleskog jezika. Razgovijetno je pročitala ulomak iz romana 'Trgovina emocionalnim dobrima' autora <strong>Maartena Inghelsa</strong>. </p><p>Za kraj su uslijedila dva ulomka o gozbama. Jedan od njih pročitala je Ana Badurina, i to ulomak iz romana 'Nevjerni otac', talijanskog pisca <strong>Antonia Scuratia</strong>. Naziv ulomka koji je pročitala je 'Markirana djeca'.</p><p> </p><p>A prevodilački maraton zaključila je moderatorica Lara, koja je pročitala ulomak iz memoara 'Julie & Julia', koji je napisala američka autorica <strong>Julie Powell </strong>(47).</p><p>- Hvala na pažnji, ostanite zdravi, udaljavajte se i dalje, ali uživajte - zaključila je naposljetku Lara.</p><p><strong>Pogledajte i dvostruki portret: Magdalena Blažević i Jamal Ouariachi</strong></p><p> </p>