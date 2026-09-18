Priča koja je obišla Hrvatsku: Josip Bačić zvjezdicama iz 'Partyja' uljepšao trenutke

Tek kada se ljeto približi kraju, postane jasno koliko se lijepih trenutaka dogodi sasvim usput – bez plana, velikih očekivanja i puno razmišljanja. Upravo takvo bilo je i ljeto mladog glazbenika Josipa Bačića, koji je svoj četvrti singl 'Party' odlučio pretvoriti u nešto što će izaći izvan glazbe i postati dio stvarnih, svakodnevnih trenutaka.

Sve je krenulo od jednog stiha iz pjesme: ''Neka zvijezda ta, meni sa neba, sjaji za mene i nek’ prati me.'' Upravo taj stih poslužio je Josipu kao inspiracija za jednu sasvim jednostavnu, ali posebnu ideju. Napravio je male zvjezdice koje je ovog ljeta nosio sa sobom gdje god bi krenuo – na plažu, u šetnju, po sladoled, u trgovinu ili na trening. A onda bi, kada bi osjetio da je pravi trenutak, jednu od njih poklonio osobi koju bi sasvim slučajno susreo.

Foto: PROMO

- Taj me stih podsjeća na to da svatko od nas ima svoju zvijezdu koja ga prati. Pa sam odlučio stih pretvoriti i u nešto stvarno - kaže Josip.

Ono što je počelo kao mala osobna ideja, tijekom ljeta je preraslo u svojevrsnu malu ljetnu turneju. Josip je krenuo iz svog rodnog Dubrovnika, a zvjezdice su s njim stigle i do Zagreba, Rijeke, Rovinja, Pule i Šibenika. Nije bilo unaprijed određenih osoba ni posebnog plana – zvjezdice su završavale u rukama ljudi koje bi susreo usput, a svaki je susret tako postajao mala priča za sebe.

A priča tu nije završila. Neki su svoje zvjezdice ponijeli sa sobom na more, u izlaske i na putovanja, fotografirali ih i dijelili na društvenim mrežama. Tako su male zvjezdice počele putovati i bez Josipa – iz ruke u ruku i iz grada u grad, stižući čak i na mjesta na koja ovog ljeta nije stigao.

Foto: PROMO

Upravo je to ono što će Josipu ovo ljeto učiniti posebno važnim i na osobnoj razini – proslavio je svoj 20. rođendan, a kao najljepši poklon iz tog razdoblja, mjesto klasičnog poklona, izdvaja upravo osjećaj da je nekome uljepšao dan.

- Kad se danas osvrnem, shvaćam da sam si za taj rođendan poklonio nešto što se ne može kupiti. Poklonio sam si osjećaj da sam nekome uljepšao dan, makar samo na nekoliko trenutaka. I možda je upravo to ono što ću najviše pamtiti iz ovog ljeta. A volio bih da ovu priču nastavimo širiti i nakon ljeta. Da nastavimo poklanjati pozitivu, osmijehe i lijepe trenutke. Jer nikad ne znaš koliko nekome može značiti baš ona mala gesta koju si ti možda napravio usput - zaključuje Josip.