Priče sa snimanja filma 'Svi su ludi za Mary': Scena s 'gelom za kosu' skoro je bila izbačena

Gotovo je nemoguće pronaći ljubitelja komedije koji nije čuo za film "Svi su ludi za Mary" iz 1998. godine, kojeg večeras možete gledati na HRT 1 u 20.12 h. Priča o Tedu Stroehmannu (Ben Stiller), simpatičnom gubitniku koji trinaest godina nakon traumatične maturalne večeri unajmljuje privatnog detektiva da pronađe njegovu srednjoškolsku ljubav Mary Jensen (Cameron Diaz), postala je globalni fenomen.

Film braće Petera i Bobbyja Farrellyja ne samo da je zaradio gotovo 370 milijuna dolara na budžetu od samo 23 milijuna, već je i redefinirao žanr komedije za odrasle, pomičući granice političke korektnosti i dobrog ukusa. Ipak, iza urnebesnih scena i pamtljivih likova krije se niz fascinantnih priča o odabiru glumaca, improvizacijama na setu i scenama koje su umalo bile izbačene iz filma.

Tko je sve mogao glumiti u filmu

Danas je teško zamisliti ikoga drugog u glavnim ulogama, no put do konačne glumačke postave bio je ispunjen neočekivanim izborima. Uloga Teda na kraju je pripala Benu Stilleru, ali u najužem izboru bili su i budući voditelj emisije "The Daily Show", Jon Stewart, te glumac Owen Wilson. Za ulogu Mary, koja je Cameron Diaz vinula u zvijezde, redatelji su razmatrali i Courteney Cox, koja je ostavila snažan dojam na audiciji. Ipak, braća Farrelly od početka su imala Diaz na vrhu liste, smatrajući da ona posjeduje "taj sjaj" koji je bio ključan za lik.

Uloga ljigavog privatnog detektiva Pata Healyja, kojeg je utjelovio Matt Dillon, mogla je pripasti i Billu Murrayu, Vinceu Vaughnu ili Cubi Goodingu Jr. Redatelji su smatrali da je Murray prestar za ulogu, a Dillonov odabir donio je i zanimljivu dinamiku na set, s obzirom na to da su on i Cameron Diaz u to vrijeme bili u trogodišnjoj ljubavnoj vezi.

Zanimljivo je da je komičar Chris Farley bio jedan od kandidata za ulogu Marynog brata Warrena, no uloga je na kraju pripala W. Earlu Brownu. Ni odabir sportaša za ulogu Marynog bivšeg dečka nije išao glatko. Prvi izbor bio je quarterback Drew Bledsoe, koji je odbio ulogu i kasnije to nazvao jednom od najvećih životnih pogrešaka. Drugi na listi, Steve Young, također je odbio ponudu zbog svojih mormonskih uvjerenja i bojazni da bi ga djeca mogla gledati u filmu s oznakom R. Ulogu je na kraju prihvatio legendarni Brett Favre.

Prijeporne scene i anegdote sa snimanja

Film je prepun scena o kojima se i danas priča, a dvije se posebno ističu. Scena u kojoj Tedu na maturalnoj večeri spolovilo zapne u zatvarač hlača inspirirana je stvarnim događajem. Slična nezgoda dogodila se jednom dječaku na zabavi u podrumu kuće obitelji Farrelly, a njihov otac, koji je bio liječnik, morao je intervenirati. Za potrebe snimanja izrađen je i model testisa veličine 1,2 sa 0,6 metara, a tadašnji šef studija Fox, Peter Chernin, nakon što je pogledao scenu, navodno je rekao: "Savršeno je prijekora vrijedno; ne dirajte ništa."

Druga, još poznatija scena, jest ona s "gelom za kosu". Cameron Diaz je u početku bila vrlo zabrinuta da bi joj ta scena mogla uništiti karijeru. Snimljena je i alternativna verzija bez "gela" u njezinoj kosi, no nakon što se publika na probnoj projekciji gromoglasno smijala originalnoj verziji, glumica je pristala da ostane u filmu.

Ben Stiller je također imao problema sa scenom, neprestano pitajući redatelje kako je moguće da njegov lik ne osjeti "to" na uhu. Čak je predlagao da se u scenarij ubaci priča o tome kako je Ted u djetinjstvu izgubio osjet u uhu, na što su mu redatelji rekli da jednostavno prestane razmišljati o tome.

Mnogi detalji u filmu plod su improvizacije i osobnih iskustava. Lik Warrena temelji se na stvarnoj osobi, prijatelju iz djetinjstva braće Farrelly, koji se i sam pojavljuje u filmu. U filmu se pojavljuju i brojni članovi obitelji redatelja i glumaca. Roditelji braće Farrelly glumili su Dockyja i njegovu suprugu, supruga Bobbyja Farrellyja bila je žena koja pita za grupne tužbe, a otac Cameron Diaz glumio je dugokosog zatvorenika.

Nasljeđe filma i odbijeni nastavak

"Svi su ludi za Mary" postao je kulturni fenomen i [utro put kasnijim komedijama za odrasle poput "Američke pite". Američki filmski institut uvrstio ga je na 27. mjesto svoje liste 100 najsmješnijih američkih filmova. Braća Farrelly izjavila su kako su odrasli na filmovima poput "Zvjerinjaka" (Animal House) i željeli su snimiti nešto slično, bez suzdržavanja. Nakon velikog komercijalnog uspjeha, studio 20th Century Fox zatražio je nastavak, no redatelji su to odbili. Smatrali su da je priča o Tedu i Mary zaokružena i nisu vidjeli smisao u snimanju drugog dijela. Iako se s vremena na vrijeme pojave glasine ili lažni plakati koji najavljuju nastavak, čini se da će originalni film ostati jedini, što je možda i najbolje za očuvanje njegovog kultnog statusa.

*uz korištenje AI-ja