Jennifer Lopez i Ben Affleck su podnijeli zahtjev za razvod

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez i njezin suprug, glumac Ben Affleck su pred razvodom. Dokumenti za razvod su finalizirani, ali još nisu predani, tvrdi više izvora, a javlja Daily Mail.

Glumičini prijatelji tvrde kako ju je posebno pogodila Benova iznenadna kupnja kuće u Pacific Palisadesu u Los Angelesu. I to upravo na njezin 55. rođendan.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Attend "The Mother" Premiere in Los Angeles | Foto: Profimedia/Pool

- Prije mjesec dana su pripremili papire za razvod, ali čekaju pravo vrijeme da ih dostave - dodaju izvori.

- Tada će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije - govore nadalje. Izvori tvrde kako par nije mogao doći do kompromisa.

- Ono što su imali prije je nestalo i oboje su to prihvatili - kaže drugi izvor.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian, Jennifer Lopez and Ben Affleck, and more celebrities attend a celebration of life for J.R. Ridinger, and entrepreneur who passed away, in Miami | Foto: PROFIMEDIA/REUTERS