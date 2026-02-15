Prijatelj kralja tvrdi: Charles želi da njegov brat Andrew svjedoči o vezi s Epsteinom

Kralj Charles "čvrsto vjeruje" da bi Andrew Mountbatten-Windsor trebao svjedočiti pred američkim Kongresom, tvrdi njegov prijatelj. Jonathan Dimbleby sugerirao je da Njegovo Veličanstvo (77) očajnički želi da njegov brat razjasni situaciju i pomogne u istrazi o Jeffreyju Epsteinu. Ipak, dugogodišnji kraljev prijatelj tvrdi da bi svaki razgovor između njih dvojice bio uzaludan.

​- Čvrsto vjerujem, ne mogu reći sa sto posto sigurnosti, ali čvrsto vjerujem da bi on jako volio da Andrew istupi i svjedoči - rekao je Dimbleby za BBC Newsnight, prenosi The Sun.

​- Ali zna da istupiti i to reći ne vodi ničemu.

Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Ove izjave dolaze u vrijeme dok raste pritisak na Andrewa da svjedoči pred američkim Kongresom, budući da se njegovo ime pojavljuje u sve više dokumenata povezanih s Epsteinom. The Sun je izvijestio kako je osramoćenom bivšem princu dogovoren sastanak sa ženom koju je doveo njegov prijatelj pedofil Epstein. Andrew je večerao u Londonu s mladom Ruskinjom, koju je Epstein također molio da mu "pronađe još" žena iz istočne Europe, stoji u šokantnim dokumentima.

Učiteljica joge iz SAD-a, porijeklom iz Sibira, u e-mailovima je opisana kao "pametna" i "lijepa". Prošle godine njezin odvjetnik izjavio je da je ona bila žrtva Epsteinova "traffickinga" i da je pretrpjela "seksualno zlostavljanje", no tek se sada otkrila njezina povezanost s Andrewom.

Epstein je svom kraljevskom prijatelju dogovorio sastanak s tada 26-godišnjakinjom za večeru 22. kolovoza 2010. godine. Američki financijer prethodno je odslužio zatvorsku kaznu zbog vrbovanja maloljetnice za prostituciju. Opisujući Ruskinju kao "pouzdanu", Epstein je tadašnjem vojvodi od Yorka poručio: "Ona očekuje tvoj poziv." Nije poznato je li odvedena u Buckinghamsku palaču.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Ova otkrića postavljaju pitanje koliko je Andrew znao o Epsteinovim aktivnostima. Dai Davies, šef kraljevskog osiguranja od 1994. do 1998. godine, inzistira da je "opipljiva besmislica" tvrdnja da Andrew nije imao saznanja o Epsteinovoj mreži traffickinga.

​- Bio je licem u lice s Epsteinovim žrtvama. Zdrav razum nalaže da čovjek povezan s toliko žrtava ne može razumno tvrditi da je sve to slučajnost. Zar ne bi bilo razumno da je barem jednom upitao tko su te žene? Ovo je bio obrazac ponašanja i Andrew mora odgovarati u kaznenoj istrazi. Postoji previše primjera Andrewova druženja s Epsteinovim žrtvama da bi sve to bila slučajnost. Ideja da nije mogao znati za Epsteinove aktivnosti je opipljiva besmislica - rekao je za The Sun.



