Kraljevska obitelj spremna surađivati s policijom oko princa Andrewa i veza s Epsteinom

Buckingham­ska palača priopćila je da je spremna pružiti pomoć policiji Thames Valleyja u procjeni navoda protiv Andrewa Mountbatten-Windsora, piše Sky News.

Policija razmatra tvrdnje prema kojima je, dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, dijelio povjerljive dokumente s Jeffreyjem Epsteinom.

Foto: Department of Justice

Posrnuli princ je oduvijek poricao bilo kakve optužbe za nezakonito postupanje u vezi s Epsteinom.

„Kralj je jasno dao do znanja, riječima i dosad nezabilježenim postupcima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje i dalje izlaze na vidjelo u vezi s ponašanjem gospodina Mountbatten-Windsora“, priopćila je Palača.

„Iako je na samom gospodinu Mountbatten-Windsoru da se očituje o konkretnim tvrdnjama, ako nam se obrati policija Thames Valleyja, spremni smo im pružiti podršku, kako se i očekuje.

Foto: Department of Justice

Kao što je ranije istaknuto, misli i suosjećanje Njihovih Veličanstava bili su i ostaju uz žrtve svih oblika zlostavljanja.“

Razmjena elektroničke pošte od 30. studenoga 2010. godine — dio najnovijeg objavljivanja dokumenata iz Epsteinovih spisa — sugerira da je Andrew proslijedio Epsteinu „izvješća o posjetima Vijetnamu, Singapuru, Hong Kongu i Shenzhenu“, koja se odnose na njegov posjet jugoistočnoj Aziji u to vrijeme.

Još jedna poruka elektroničke pošte iz 2010., ovoga puta poslana na Badnjak, navodno pokazuje da je Mountbatten-Windsor Epsteinu dijelio „povjerljive“ informacije o ulaganjima u Afganistanu.