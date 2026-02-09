Obavijesti

CRNA OVCA FAMILIJE

Kraljevska obitelj spremna surađivati s policijom oko princa Andrewa i veza s Epsteinom

Foto: Department of Justice

Policija razmatra tvrdnje prema kojima je, dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, dijelio povjerljive dokumente s Jeffreyjem Epsteinom

Buckingham­ska palača priopćila je da je spremna pružiti pomoć policiji Thames Valleyja u procjeni navoda protiv Andrewa Mountbatten-Windsora, piše Sky News.

Foto: Department of Justice

Posrnuli princ je oduvijek poricao bilo kakve optužbe za nezakonito postupanje u vezi s Epsteinom.

„Kralj je jasno dao do znanja, riječima i dosad nezabilježenim postupcima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje i dalje izlaze na vidjelo u vezi s ponašanjem gospodina Mountbatten-Windsora“, priopćila je Palača.

„Iako je na samom gospodinu Mountbatten-Windsoru da se očituje o konkretnim tvrdnjama, ako nam se obrati policija Thames Valleyja, spremni smo im pružiti podršku, kako se i očekuje.

Foto: Department of Justice

Kao što je ranije istaknuto, misli i suosjećanje Njihovih Veličanstava bili su i ostaju uz žrtve svih oblika zlostavljanja.“

Razmjena elektroničke pošte od 30. studenoga 2010. godine — dio najnovijeg objavljivanja dokumenata iz Epsteinovih spisa — sugerira da je Andrew proslijedio Epsteinu „izvješća o posjetima Vijetnamu, Singapuru, Hong Kongu i Shenzhenu“, koja se odnose na njegov posjet jugoistočnoj Aziji u to vrijeme.

BEZ TITULE I DOMA Nekadašnji princ Andrew izbačen iz Royal Lodgea usred novih Epstein skandala
Nekadašnji princ Andrew izbačen iz Royal Lodgea usred novih Epstein skandala

Još jedna poruka elektroničke pošte iz 2010., ovoga puta poslana na Badnjak, navodno pokazuje da je Mountbatten-Windsor Epsteinu dijelio „povjerljive“ informacije o ulaganjima u Afganistanu.

